María Pujol: "El prestigio de Itálica es único"

La reconocida triatleta sevillana María Pujol reconoce a ESTADIO Deportivo lo 'especial' que es el Cross de Itálica, un recorrido único dentro de un paraje incomparable.

- ¿Cómo se prepara un deportista para correr el cross?

- En el caso amateur, la preparación se debe hacer con mimo. Este cross es único y tiene prestigio en España... la zona es inmejorable.

- ¿Cuánto ha cambiado el cross en los últimos años?

- Ha cambiado mucho. La repercusión mediática no es la que había antes... Hay muchísima más participación. En mi época había menos y la prueba se ha agrandado. En la popular, la de hombres se llena. En mujeres aún no y aún queda por darle un pequeño empujón...

- ¿Qué supuso para usted su victoria en el cross en categoría infantil?

- Acababa de aterrizar en el atletismo y fue José María Abascal quién me entrevistó tras finalizar la prueba... Yo de primeras no sabía quién era y mi madre, aficionada a las carreras, me dijo... ¡Te ha entrevistado José María Abascal, qué privilegio! Esa prueba marcó un antes y un después especialmente en la satisfacción personal al haberla ganado y le tengo un cariño especial. Es una maravilla correr la prueba... quién pueda que lo haga.

- ¿Cuál es la parte del terreno más difícil de la prueba?

- Si llueve se hace muy complicado porque se embarran zonas... No tiene muchas cuestas pero sí 'toboganes'. Tiene una recta final que hace que se disputen las posiciones finales en un apasionante sprint... El público al estar cerca, notas mucho su aliento y motiva.

- ¿Considera que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar con una beca deportiva en Estados Unidos habría tenido mayor éxito a nivel internacional ya que podría haberse dedicado exclusivamente al deporte?

- Es una pregunta que siempre me hago... Las oportunidades han ido evolucionando y antes había menos. El escollo de los deportistas es el pagarse los desplazamientos para las pruebas. En mi caso, no he tenido problemas con la economía pero sí que es envidiable el sistema que tienen.

- ¿Ha podido vivir del deporte durante estos años?

- En el deporte si estas becada, se puede vivir. El problema es que tienes que viajar por todo el mundo para estar en el ranking mundial y eso no siempre te lo costean. Ese fue uno de los motivos por los que lo dejé. Tenía que invertir mucho y no sabía si podía conseguir la plaza olímpica.

- ¿Ha notado mayor participación de mujeres en la prueba?

- Por supuesto. No obstante hay que seguir animándolas y quitarles el miedo. Si una entrena medianamente pueden realizarlas sin ningún problema.

- ¿Qué recomendaría comer los días previos a la prueba?

- Las 48 horas previas reducir verduras, frutas y hortalizas porque te generan 'bolo' y te hace ir mucho al baño. Sobre todo, subir la cantidad de hidratos e hidratarse. No es recomendable tomar ácidos como zumos de naranja, tomate, leche... La misma prueba junto a los nervios pueden ocasionar un cóctel perjudicial. Hay que comer limpio y no hacer nada fuera de lo normal... Nada de experimentos.