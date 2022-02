El Uni, a por el V Torneo de la Copa FAR

El equipo de la Hispalense seguirá luchando este sábado en Cádiz por el título de referencia en Rugby a Siete femenino

Este sábado 19 de febrero, en las instalaciones Manuel Irigoyen de Cádiz, se celebra la quinta jornada de Copa FAR de Rugby a Siete femenino, que contará con la participación de la Universidad de Sevilla junto con las locales del C.R. Cádiz, el Ciencias Enerside, el Mezquita y el Club de Rugby Amateur de Córdoba.

Las universitarias sevillanas, a pesar de las importantes bajas como las de sus capitanas, Cristina Iglesias y Xena, entre otras, no piensan en otra cosa que no sea traerse el triunfo para Sevilla, como ha ocurrido en las ediciones anteriores. El trabajo de preparación de la serie se ha estado intercalado estas semanas con la preparación del Campeonato de Andalucía Universitario, que se celebrará en Sevilla el próximo 9 de marzo. No obstante, el técnico hispalense, Carlos Benito, ha señalado que las chicas del equipo están "metidas en esta semana" y que "no existe otra cosa que el torneo de Cádiz". A lo que ha añadido que "tienen que dar el máximo para seguir creciendo y traerse el triunfo".

El Uni abrirá el torneo a las 11:00 de la mañana frente a las gaditanas, para tener el derbi local ante el Ciencias a las 12:15 horas, jugar contra las cordobesas del CRAC a las 13:45 horas y finalizar ante el Mezquita a las 15:00 horas. Toda la serie será retransmitida en streaming por el canal de Twitch disponible en el siguiente enlace: https://www.twitch.tv/clubrugbycadiz?sr=a

Con todo ello, el equipo viajará a Cádiz excepcionalmente bajo las órdenes del técnico Manuel Herrera, integrado por la siguiente convocatoria: Natalia Rufo, Oreo, Borote, María del Mar Velasco, Arriate, Delia Velasco, Celia Saavedra, Maca Fernández, Barby, Elena Pérez y Marina Ratón.