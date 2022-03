La US, imbatible en los CAU de Baloncesto masculino

La US, imbatible en los CAU de Baloncesto masculino SADUS

Dominio absoluto de la Universidad de Sevilla, que disputará las semifinales este miércoles con el cartel de favorito colgado

Este martes 29 de marzo, en el CDU Los Bermejales, se celebraron los cuartos de final de los Campeonatos de Andalucía Universitarios de Baloncesto masculino. El encuentro inaugural se disputó a las 11:00 horas y estuvo a cargo de los conjuntos de las universidades de Huelva y Cádiz. En esta cita, los universitarios onubenses vencieron 83-67 a los gaditanos, clasificándose para las semifinales que se realizarán el miércoles 30 de marzo. Por su parte, en el segundo partido que se jugó sobre las 13:00 horas, se enfrentaron los representantes del conjunto local (Universidad de Sevilla) con los de la Universidad de Almería. Sin duda, el partido de mayor expectación porque ponía a prueba al favorito del certamen.

Acostumbrado a no fallar, el equipo sevillano evidenció un dominio absoluto del partido y cumplió con creces al derrotar 91-42 a su contrincante, demostrando por qué es el poseedor del título de campeón de España universitario. Esta victoria le permitirá luchar el miércoles contra el conjunto de Huelva en las semifinales, a las 13:00 horas; mientras que, el conjunto almeriense lo hará en la semifinal por los terceros puestos con el gaditano, a las 11:00.

Ya en la tarde, los estudiantes de la Universidad de Granada se batieron contra los de la Universidad de Jaén en un encuentro reñido que les dio el triunfo a los primeros por 80-62 y con él, el pase a las semifinales. El último duelo de esta competición tuvo lugar a las 17:00 horas y fue entre los equipos de la Universidad de Málaga y la Universidad de Córdoba. Un encuentro que los malagueños superaron airosamente y que sellaron 81-43, asegurándose el último cupo de las semifinales. Mañana, ellos lucharán contra los granadinos a las 17:00 horas. Los cordobeses tendrán la oportunidad de batallar en la semifinal por el bronce con los universitarios de Jaén, a las 15:00.

Las personas interesadas en apoyar presencialmente a sus equipos podrán acceder a las instalaciones del Pabellón Multifuncional del CDU Los Bermejales, en el horario de los encuentros, haciendo uso obligatorio de mascarilla. También, se podrá seguir en directo los partidos a través de la web de la televisión de la US: tv.us.es.





CAU de Pádel

Además de los CAU de Baloncesto, del 29 al 31 de marzo, se realizan en Sevilla los encuentros autonómicos de pádel. Durante la primera jornada de este martes, se disputó una liguilla entre las universidades que compiten en las modalidades femenina, masculina y mixta. La delegación femenina de la US, integrada por Andrea Lima y Cristina Trigo, consiguió clasificarse primera del grupo B, preliminarmente, gracias a la victoria (0/6-0/6) que alcanzó ante la Universidad de Huelva.

Desafortunadamente, la pareja masculina de Sevilla que juega en el grupo B, conformada por Sergio Borrero y Álvaro Escacena, no contó con la misma suerte y perdió su primer encuentro (6/7-7/5-3/6) contra la Universidad de Loyola, pasando al tercer puesto de la tabla que ya lidera la Universidad de Málaga que derrotó (4/6-6/3-6/1) al equipo de la Universidad de Granada.

No obstante, la US conquistó otra victoria en el pádel con su pareja mixta que se bate en el grupo A y está compuesta por Juan Luis Benito e Isabel Santos. Esta ganó 6/2 7/5 al conjunto de la Universidad de Huelva, haciéndose con el liderato de la clasificación. Las parejas femenina, masculina y mixta de la US jugarán sus segundos encuentros este miércoles 30 de marzo, a las 10:30, a las 09:00 y a las 13:30 horas, respectivamente.