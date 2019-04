Sandra Sánchez dice que la exclusión de los JJOO no atiende a criterios objetivos

La actual campeona del mundo de kárate Sandra Sánchez, que consiguió el pasado fin de semana en Guadalajara su quinto campeonato de Europa en la modalidad de katas, considera "muy injusta" la decisión de que su deporte no se incluido en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de que vaya a estar en Tokio 2020, porque "no se basa en criterios cuantificables".

"Se está luchando mucho para que esa decisión se cambie", dijo la talaverana en declaraciones a los periodistas en Ceuta, después de participar en la Gala del Deporte de esta ciudad autónoma. Sánchez, que lidera el ránking olímpico de katas que elabora la federación internacional (WKF), resaltó que el kárate nacional "siempre ha tenido muy buenos competidores y ahora también, en categorías inferiores hay campeones de Europa y del mundo, es decir, hay cantera y ojalá que los que vengan detrás superen a los de ahora".

"Siempre digo que estoy viviendo en un parque de atracciones y montándome en todas las que me gustan. Lo cierto es que me encanta competir y lo que estoy consiguiendo, ver que todo ese trabajo que hay detrás tiene resultados es muy reconfortante pero incluso cuando no venían esos resultados lo disfrutaba mucho porque siempre he tenido la sensación de que podía mejorar algo más, relató. Sandra Sánchez también recordó su experiencia de haber vivido en lugares como Australia y Dubai y apuntó que "cada país tiene sus características, en Australia se vive mucho el deporte en la calle pero en Dubai es distinto, aunque sí había una apuesta muy clara por el kárate para entrenar la base y tener un futuro con deportistas formados".

"En Dubai desarrollé la paciencia, te tienes que adaptar porque en el pabellón había un cartel enorme donde decía que todos los deportes de hombres eran bienvenidos, lo cual te choca un poco pero en el día a día me trataban como una más y su objetivo era que pudiera entrenar allí y eso se nota", subrayó.