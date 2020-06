Eugenio López-Chacarra, el joven golfista español que viene pegando fuerte

Madrid, 17 jun (EFE).- Eugenio López-Chacarra (Madrid, 2000) no pasa inadvertido en la Escuela de Golf de la Federación de Madrid. De camino a la esterilla de prácticas son muchos quienes saludan a este joven talento al que han visto evolucionar con el paso de los años y hay incluso quien le felicita por el 'cambio de cole'.



No se trata esta de una mudanza cualquiera pues acaba de firmar para incorporarse a la Oklahoma State University (OSU) procedente de Wafe Forest, lo que significa ingresar en la elite del golf en el siempre prestigioso deporte universitario estadounidense.



En este caso su sueño de convertirse en un profesional lo mejor preparado posible es lo que le ha llevado a tomar esta decisión, teniendo que decir que no a centros tan prestigiosos en lo académico como Berkeley o Stanford.



"Fue una decisión difícil rechazar universidades como Stanford, Berkley o UCLA; que si en el golf no te va bien tienes la espalda cubierta con una gran carrera allí. Pero al fin y al cabo desde pequeñito mi sueño era llegar al mundo del golf, tanto al European Tour como al PGA Tour, y poder estar con los más grandes lo antes posible", razona a EFE.



"Oklahoma State es la que más profesionales saca. Tanto mi equipo como yo creíamos que no era casualidad que de cien jugadores en los últimos diez años tenga 35 viviendo del golf cuando en las otras universidades tienen 4 ó 5. Tanto el 'coach', como el equipo, como las instalaciones, como el calendario que juegan, son los mejores que hay y me sentí muy cómodo. Confiaron en mi y tengo muchas ganas de comenzar este nuevo proyecto", asegura.



Nombres conocidos ya en el circuito como Rickie Fowler, Viktor Hovland o Matthew Wolff pasaron por esas aulas. Con todos ellos aspira a competir de tu a tu el español en un futuro cercano: "Todo pone presión y todo es difícil. Estaré nervioso los primeros meses, hasta que me haga a ello y conozca a la gente".



"Vengo de otra universidad y soy como un 'fichaje' de verano en el fútbol, todo es un poco más complicado y hay un poco más de presión pero con trabajo, esfuerzo, comunicación y siendo como soy sé que voy a integrarme bien en el grupo. Seré uno más del equipo y ayudaré para que consigan el objetivo, que es ganar otra vez la liga", añade.



LA VIDA EN ESTADOS UNIDOS



Se marcha dejando buenas palabras para su anterior centro y llevando en la bolsa todo lo que ha aprendido de momento al otro lado del Atlántico: "Estados Unidos es una experiencia única tanto a nivel profesional como a nivel de persona. Aquí en España tu juegas un torneo y si lo haces regular estás en los puestos de arriba pero allí en cuanto no haces tu mejor juego caes hacia abajo porque como tu hay otros treinta jugadores".



"Es un nivel increíble, una experiencia única. Le recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de poder ir con una beca a jugar allí que lo haga porque nunca lo van a olvidar. Volverán con un inglés perfecto, habiendo estudiado una gran carrera y viviendo una experiencia única", agrega.



López-Chacarra reconoce que le gusta más el sistema académico de allí, pues se premia el acudir a clase y el esfuerzo por encima de los exámenes, al tiempo que no oculta que su juego encaja bien con la estructura de los verdes.



"Depende mucho de los campos en los que juegues pero yo diría que la mayor diferencia con Europa es la distancia de estos, en Estados Unidos suelen ser bastante más largos y anchos. Allí el golf se adapta un poco más a mi juego porque es pegarle fuerte con bolas altas, ya que los greens los ponen duros y las calles son bastante anchas normalmente. Pero los dos son golf, los dos son complicados y hay jugadores buenos por todos lados", asegura.



A la hora de valorar sus virtudes destaca por encima de todas su juego corto y su golpe de salida, cincelado a base de horas de gimnasio y de madrugones para hacer crossfit a las siete de la mañana: "Creo que soy uno de los jugadores que más fuerte le pega desde el tee de salida y me compararía con Jon Rahm, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Bruce Koepka".



TRAS LA ESTELA DE SEVE



El periodo sin competir le ha servido también para pulir un putt que ha ejercitado mínimo dos horas al día con el objetivo de que un día pueda parecerse al de Tiger Woods o al de Severiano Ballesteros. Con este compartió algunos momentos en Pedreña cuando era un niño y fue su hermano Vicente con quien empezó.



"Que yo recuerde fueron tres veranos cuando tenía siete, ocho y nueve años. Fue una experiencia única. Recuerdo ir por las tardes con él en su buggy a jugar los pares tres y a ver cómo entrenaba. Tuve la suerte de ir a su sala de trofeos, de estar con la 'Chaqueta verde' y la 'Jarra de Clarete'. Son momentos únicos. Toda la familia Ballesteros y el propio Seve se han portado conmigo y con toda mi familia excepcionalmente y son un ejemplo a seguir", afirma.



"Para mi el golf como se conoce en España es gran parte gracias a Severiano Ballesteros y cuando iba a Inglaterra todo el mundo se arrodillaba ante él. Tenía carisma, garra, hacía todo bonito y natural. Para el mundo del golf después de Tiger yo creo que el siguiente sería él por todo lo que ha hecho por el golf, por cómo ha jugado y por cómo es reconocido en el mundo del golf", señala.



En Cantabria también ha tenido oportunidad de compartir recorrido con Ana Botín, presidente del Banco Santander: "Es una persona increíble. He jugado con ella y con mi hermana un mixto en Pedreña y es un persona magnífica, te hace todo fácil. Impone porque es la presidenta del Banco Santander pero te ríes mucho con ella y la verdad es que yo solo tengo palabras buenas hacia ella y su familia por todo lo que han hecho por mi".



Admirador de Nadal, reconoce que le encantaría cruzar un día sus destinos con los hoyos de por medio. Más incluso que con otro deportista de pedigrí como el ex jugador de baloncesto Michael Jordan. Entre sus aspiraciones está también formar dupla junto a Sergio García en una Ryder Cup.



"Le tengo un cariño especial. Me ha ayudado en todo lo que le he pedido y sería un sueño hecho realidad poder formar pareja con él en una Ryder en 2025, 2026... Ojalá siga jugando como lo está haciendo, porque es un auténtico monstruo, y podamos compartir equipo en los próximos años", declara.



Asimismo asume que quizás pronto le cuelguen el cartel de 'el nuevo Jon Rahm': "Es un ejemplo a seguir, lo que ha hecho en el mundo del golf en tan poco tiempo es algo inimaginable. Si me pareciese a la mitad de él estaría muy contento".



"Es un ídolo, todos los que están ahí lo son. Yo quiero copiarles y llegar donde están ellos. Es trabajo y trabajo. Cuando acabe la universidad y termine mi carrera me pondré a trabajar duro y creo que como estoy jugando, con el nivel y el equipo que tengo, podré llegar donde están ellos en unos años", desea.



Mientras eso sucede se deleita con pequeños placeres como pisar Augusta, aunque no sea en el Masters: "Es algo único, otro planeta. Entras a un sitio donde no es la tierra. Todo está en perfectas condiciones, la urbanización, el campo... Fue una experiencia única".



"Además mi juego acompañó ese día, lo hice muy bien. Me pareció un campo espectacular y tengo muchas ganas de poder llegar allí la semana del máster y poder disfrutarlo. Si ya sin gente es espectacular no me quiero ni imaginar lo que es con público", completa.



Carlos Mateos Gil