Juanito: "¿Changuinha? Hay muchos y todos quieren venir al Betis"

Juan Antonio Miguel García, Juanito, técnico del Real Betis Futsal, ha hecho balance de la temporada después de que la RFEF proclamara campeón al conjunto verdiblanco logrando así el ascenso anticipado tras darse por finalizada la competición por la Covid-19. Una decisión a todas luces justa según el míster bético. "Nos hubiese gustado competirlo, estábamos en el camino, con diferencia de puntos sobre el segundo, el objetivo estaba encaminado y queríamos brindárselo a la afición ganando los partidos en la pista pero lo que ha pasado no estaba en nuestra mano. Ha ganado el mejor equipo de la liga, el más regular, el que mejores números tiene... Nos quedaban cuatro partidos en casa, donde no hemos perdido en toda la temporada. Los números existen y eso es un realidad. El Betis ha sido el mejor equipo de la temporada", ha asegurado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Ahora, con el objetivo del ascenso ya conseguido, el siguiente reto es la Final Four de la Copa del Rey. "Estamos a expensas de saber más, esta semana deberíamos tener alguna noticia de la Federación para saber cómo queda. De momento seguimos entrenando, no con el mismo ritmo, a la espera de saber qué tenemos que hacer", ha comentado el míster, que le hubiera gustado disputarla con público: "Es algo histórico, la primera vez que un equipo de Segunda se mete en la Final Four, además con el ascenso y la motivación que eso suponía... Es una pena porque nuestra afición se vuelca, nos han quitado un parte muy bonita de la vida".

En cuanto al proyecto para jugar en la elite, Juanito ha reconocido que todavía es pronto pero que la base del equipo seguirá la próxima temporada: "La base del equipo está clara, el equipo estaba confeccionado para ascender como campeones y que nos diera una base para seguir el proyecto en Primera. La dirección deportiva está trabajando muy bien, habrá algún cambio, cualquier equipo que asciende debe tener una plantilla acorde al objetivo de asentarse. El club trabajará para dar los mejores recursos posibles, pero la base esta hecha".

Y entre esos recursos podría estar el nombre de Chaguinha, jugador del Benfica que en Portugal ven muy cerca del Betis. "Salen muchos nombres, todos quieren venir al Betis. Qué puedo decir de un jugador así, sí que me gusta pero eso no quiere decir que lo hayamos fichado, si vienen, bienvenidos sean. A día de hoy estamos trabajando muchas posibilidades pero no hay nada seguro porque tampoco hemos acabado la temporada. Es un gran jugador pero no hemos hecho ningún movimiento para la temporada que viene", finalizó.