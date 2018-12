Tite recomendó a Neymar mostrar su "lado humano con más frecuencia"

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', dijo en una entrevista con O Globo publicada este jueves que recomendó a Neymar mostrar "su lado humano con más frecuencia" y comentó que el delantero pasó "una semana" sin salir de casa tras la eliminación en el Mundial de Rusia.

El entrenador afirmó que nombró a la estrella del París Saint-Germain capitán permanente de la Canarinha -acabando así con la rotación del brazalete- "para dar apoyo y responsabilidad".

"Él me dijo: 'Puede contar conmigo que sé de mi responsabilidad'. En el momento de un desempeño alto, él no me necesita; él me necesita en los momentos difíciles", señaló.

Tite comentó que después de la eliminación en cuartos del Mundial contra Bélgica (1-2) le dijo al camisa '10' qué aspectos precisaba mejorar, si bien no desveló ninguno de ellos: "Es una cosa íntima".

"Digo que él es un líder técnico y que también puede ser un líder en comportamiento. Y creció en este sentido, mejoró en la relación con ustedes (prensa). Él se expuso más. Yo le dije: 'Muestra tu lado humano con más frecuencia'. Es un lado que nosotros conocemos", explicó.

Tite, quien a finales de julio pasado renovó con el combinado nacional hasta el Mundial de Catar 2022, manifestó que Neymar recuperó "la plenitud física y técnica" después del Mundial de Rusia.

"Su velocidad de raciocinio y ejecución son impresionantes. ¿En qué porcentaje estaba en el Mundial? No lo sé, pero solo había jugado cinco partidos. Pero puedo hablar una cosa que él me dijo: 'Si estoy bien en la Copa del Mundo, decido el partido contra Bélgica", detalló.

Tras la eliminación, Tite confesó que estuvo "diez días sin dormir bien, tal vez 12, 14" y que algunas veces "se despertaba con el gol del empate" que nunca llegó frente a los belgas.

Neymar "dijo que por una semana no salió de casa, no quería ver a nadie", agregó.

Con vistas a Catar 2022, Tite dijo que su lista se regirá por el "desempeño" profesional, aunque puede "haber situaciones eventuales", como la irrupción de Rodrygo, la joya del Santos de 17 años fichada por el Real Madrid.

"Pero Rodrygo necesita madurar físicamente, porque tiene el fútbol en la cabeza. Sus decisiones son increíbles", reiteró el técnico.

Sobre Vinicius Junior, ya en el conjunto blanco español con apenas 18 años aunque sin demasiadas oportunidades en la alineación titular, dijo del extremo que "si desarrolla la lucidez de la jugada combinada que tiene Rodrygo", sería increíble.

El entrenador restó importancia a que las jóvenes promesas salgan tan rápido de Brasil porque tienen menos minutos, "pero ganan en la metodología de alto nivel y conviven con jugadores de alto nivel", concluyó.