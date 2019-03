Lagerbäck dice que Noruega saldrá a ganar a España "a su manera"

El seleccionador noruego, Lars Lagerbäck, aseguró este lunes, tras el primer entrenamiento de cara al debut contra España el sábado en la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, que su equipo saldrá a ganar pero con su estilo. "Si nos vamos sin ningún punto, sería un mal comienzo. Está claro que debemos sacar algo. Saldremos a ganar, a nuestra manera. Debemos creer que es posible", afirmó Lagerbäck, que apuesta siempre por un 4-4-2, el orden defensivo y un estilo directo.

Pese a la diferencia de calidad entre ambas selecciones, el técnico sueco se mostró convencido de que los jugadores españoles no se van a relajar frente a un rival más débil. "Desgraciadamente, no lo creo. Son profesionales acostumbrados a jugar partidos así. Saben lo que tienen que hacer", dijo. Al primer entrenamiento de la selección de Noruega en Oliva (sur de Valencia), donde estará concentrada esta semana, faltaron media docena de jugadores por problemas de conexión de vuelos, informó la Federación noruega, que no especificó de quién se trataba.

Lagerbäck confirmó que el central noruego del Celtic de Glasgow, Kristoffer Ajer, que el fin de semana se retiró antes de tiempo tras sufrir un golpe en un partido de la liga escocesa, no tiene ninguna lesión y estará listo para jugar. Ajer es un fijo en el once de Noruega, que pierde para este partido, por lesión, a uno de sus mejores jugadores, el medio centro del Genk Sander Berge.