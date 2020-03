Así ha quedado el sorteo del torneo FIFA de Ibai

Sorteado el torneo de FIFA que ha montado Ibai Llanos y en el que participarán 19 equipos de LaLiga (el Mallorca de Alejandro Pozo causó baja), cada uno representado por uno de sus futbolistas. El campeonato virtual que marcará un antes y un después en el mundo de los eSports arranca este viernes con la fase previa y acabará este domingo, como si de una jornada de LaLiga Santander se tratase.

OCTAVOS DE FINAL

1. CA Osauna (Rubén García) Vs. Ganador CD Leganés (Aitor Ruibal) Vs. Real Valladolid (Pedro Porro).

2. Sevilla FC (Sergio Reguilón) Vs. Athletic Club (Guruzeta).

3. UD Levante (Clerc) Vs. Ganador Deportivo Alavés (Lucas Pérez) Vs. Celta (Kévin Vázquez).

4. Real Sociedad (Januzaj) Vs. Atlético de Madrid (Llorente)

5. FC Barcelona (Sergi Roberto) Vs. Ganador RCD Espanyol (Embarba) Vs. SD Eibar (Edu Expósito).

6. Getafe CF (Jason) Vs. Real Betis (Borja Iglesias).

7. Villarreal CF (Morlanes) Vs. Valencia CF (Carlos Soler).

8. Granada CF (Antonio Martínez) Vs. Real Madrid (Asensio).

El Levante pasa directo a octavos de final y sólo habrá tres partidos de fase previa, los del puesto 14 al 20. Los tres que salgan de ahí se unirán a los 13 primeros clasificados en un cuadro clásico con octavos de final, cuartos, semifinales y final a partido único en el FIFA. Si el encuentro acaba en empate se decidirá por gol de oro. El torneo será benéfico en colaboración con Unicef.

Unos narradores de lujo

Ibai, DjMariio, Rubén Martín, Manolo Lama, Miguel Ángel Román, José Sanchís, Ander Cortés y Danae Boronat narrarán lo que vaya ocurriendo en este campeonato virtual.