Competición castiga con un partido a cinco futbolistas de Primera división

Los jugadores madridistas Dani Carvajal y Sergio Ramos, Raúl García (Athletic), Jorge Molina (Getafe) y el argentino Jonathan Calleri (Espanyol) han sido sancionados con un encuentro de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Athletic se está jugando una plaza europea y ha hecho todo lo posible para no perder a su máximo goleador y firme candidato a ganar el disputadísimo Trofeo Zarra. Finalmente, al no prosperar las alegaciones presentadas por el club vizcaíno, el enrachado futbolista navarro no podrá estar en el choque del próximo jueves en San Mamés, contra el Sevilla FC.



Por su parte, los defensas del Real Madrid se perderán el partido del viernes contra el Deportivo Alavés en el estadio Alfredo Di Stefano de Valdebebas. El camero verá así frenada su racha goleadora, pues se ha colocado con 10 dianas y ha dado los últimos seis puntos a los de Zidane, con sendos lanzamientos de penaltis, no exentos de polémica pero vitales para amarrar el liderato de LaLiga.



Tampoco estará en la jornada 36 el veterano delantero azulón Jorge Molina. El ex del Betis será baja para recibir al Villarreal el miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez; mientras que Calleri se perderá el derbi barcelonés en el Camp Nou frente al Barça, también en la noche del miércoles y con los pericos ya prácticamente en Segunda.

Carvajal, Ramos, Raúl García y Jorge Molina reciben la suspensión por acumulación de amonestaciones y Calleri tras ser expulsado por ver dos tarjetas amarillas por protestar en el partido contra el Leganés.



En cuanto a Segunda división, han sido sancionados un partido por acumulación de amenestaciones Yanis Mouloud Rahmani (Lugo), Javi Castellano (Las Palmas), Luis Valcarce (Ponferradina) y Diego González (Málaga), y por doble tarjeta y consiguiente expulsión Keinti Bare (Málaga).