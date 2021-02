Beñat, el motor del Macarthur, recupera su mejor vesión y sueña con volver a LaLiga

Los internacionales españoles Beñat Etxebarria y Markel Susaeta devolvieron al Macarthur a la senda de la victoria, que sitúa a su equipo en la tercera plaza provisional de la Liga australiana de fútbol. Ambos comenzaron en el banquillo ante el Brisbane Roar en el Solphin Stadium pero Ante Milicic tuvo que recurrir a ellos a la hora de partido y cambiaron su rumbo.

El Macarthur, que había sumado sólo un punto en los dos últimos encuentros disputados, desatascó el choque con un tanto de Denis Genreau (m.76) y lo remató al final con otro del inglés Matt Derbyshire (m.90), con Beñat como motor y organizador. La victoria sitúa al equipo del ex del Real Betis y Athletic en el tercer puesto, a sólo un punto de su rival de este martes y a cuatro del líder, el Central Coast Mariners.

Beñat, que llegó a debutar con la selección española gracias a sus buenas actuaciones con el Real Betis, suma un gol y dos asistencias en 419 minutos de juego (casi lo mismo que en toda la 19/20 en el Athletic) repartidos en sólo siete encuentros. Lo está jugando prácticamente todo y se ha reencontrado con su mejor versión.

El futbolista vasco (33 años), que despuntó en el filial y el primer equipo béticos antes de volver a su casa en Bilbao a cambio de ocho millones de euros, ha señalado en alguna ocasión que si bien le apetecía probar una experiencia nueva, le gustaría "volver a LaLiga".

De hecho, ya se dejó querer por el Betis en el pasado mercado estival y envió varios guiños a Antonio Cordón, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. "Fue una pena mi salida, pero para ambos partes era buena: yo volvía a casa después de tanto tiempo fuera y al club le venía bien el dinero. Llegamos a un acuerdo. Nunca he cerrado la puerta de volver al Betis, no me importaría, pero no depende de mí", declaró el pasado mes de julio en una entrevista a Onda Bética.