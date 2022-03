Munian lanza un dardo a Fekir por su agresión en el Betis-Athletic: "Patadas nos dan a todos, a él, a mí, a Fulanito..."

El capitán del Athletic reacciona a las acusaciones del Betis, que intentó atenuar la sanción al francés con vídeos que demuestran que el vasco le tiró de la barba y le provocó

El Real Betis no podrá contar con su estrella Nabil Fekir tras el parón liguero. El francés, que ya se perdió la visita del pasado domingo al RC Celta de Vigo, tampoco estará en el duelo del próximo 3 de abril en el Benito Villamarín contra CA Osasuna, ya que deberá cumplir el último de los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por su expulsión en el choque liguero ante el Athletic Club de Bilbao, en una acción en la que el club verdiblanco se quejó de la provocación previa de Iker Muniain, quien ha aprovechado la semana de parón para romper su silencio y tirarle un dardo al '8' verdiblanco.

Fekir fue expulsado en el minuto 80 del partido de hace dos semanas ante el conjunto bilbaíno. Caliente por las constantes faltas recibidas, le dio por hacer acrobacias con el balón pegado a la banda y se llevó una durísima patada del lateral derecho rojiblanco Óscar de Marcos. Ya en el suelo, reaccionó con una patada a Íker Muniain cuando éste le tocó la cara. Las imágenes posteriores demostraron que el capitán del Athletic tira de la barba al francés y le dice algo que no se logra descifrar pero que cambia al instante el semblante del jugador del Betis, quien acto seguido decide tomarse la justicia por su mano.

"Patadas nos pegan a todos, sobre todo a los que somos de llevar el balón, de regatear y de querer conducir la pelota. Estos futbolistas recibimos más patadas y Fekir las recibe, igual que las recibo yo y Fulanito, también", señaló Muniain en la tarde del miércoles, en una rueda de prensa en Lezama en la que fue preguntado por las acusaciones de provocación por parte del Betis, que intentó usar el gesto del capitán del Athletic como atenuante en sus recursos al Comité de Competición y, posteriormente, al de Apelación.

"Es lo que tiene nuestro juego de llevar la pelota pegada al pie, más allá esto es fútbol y todo lo que conlleva el espectáculo es bueno para este deporte", señalaba Muniain, quien envió este dardito al francés, al que vino a decirle que 'es lo que hay', rechazando que recibir una falta o un gesto despectivo autorice a otro futbolista a tomarse la justicia por su mano, porque recordó que para eso están los árbitros.



Competición y Apelación desestimaron las alegaciones presentadas por el Betis a la tarjeta roja mostrada por el valenciano Mateu Lahoz a Fekir para malestar de sus dirigentes, que consideran que hay que proteger a este tipo de futbolistas que garantizan espectáculo. "Es un gran jugador y creo que los árbitros deberían cuidar la calidad de futbolistas como él. Hay que respetarlo y pitarle más las faltas que le hacen, ya que le están provocando mucho los rivales", consideró el presidente Ángel Haro, sólo unos días después del polémico lance.

El máximo dirigente del Betis aseguró también que cree evidente que "Fekir debería reaccionar de otra forma", cuando fue preguntado por las cinco expulsiones que le convierten en el futbolista más expulsado de las cinco grandes ligas europeas desde su llegada a Heliópolis en 2019; pero insistió en que "no se puede ir a la caza de Fekir partido tras partido". "Los jugadores del Athletic fueron a provocarle cuando estaba en el suelo, así que espero que la sanción sea mínima", añadió.

En la misma línea se mostraron en el vestuario del Betis. El que se expresó con más claridad fue Manuel Pellegrini, que dio una de cal y una de arena para uno de sus futbolistas más importantes: "No he conversado con él (Fekir), ya lo haré, efectivamente, no es la primera vez... que después de 20 patadas recibidas en una reacciona mal. Le hacen 20 y le pitan 10, las otras 10 se las dejan sin cobrar. Eso afecta". "No es la primera vez que pasa. Los que pegan siguen y los que juegan se van. La causa del calentón que le llevó a la expulsión fueron todos los golpes que le dieron, pero debe tener la experiencia de las expulsiones anteriores", manifestó el entrenador del Betis en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Además de dejar claro que no está para nada de acuerdo con la opinión expresada desde el Betis sobre lo sucedido, Muniain aseguró que espera meterse en la lucha por las plazas europeas. En este sentido, confesó que en el vestuario rojiblanco son "muy optimistas" de cara a alcanzar una plaza europea en esta recta final de temporada a pesar de los siete puntos que le separan de la sexta plaza cuando quedan 27 por disputarse.

"Por ahora nos centramos en el próximo partido contra el Elche y en caso de ganar se verían las cosas de otra forma. La experiencia me dice que en las últimas jornadas siempre pasan cosas", apuntó el capitán del conjunto bilbaíno en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Lezama. El navarro se mostró "convencido" de poder alcanzar ese objetivo aunque en caso de no lograrlo, como en los cuatro años anteriores, no lo consideraría "un fracaso" y sí "no cumplir un objetivo marcado siempre al principio de temporada".