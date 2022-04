El contrato con Qatar rechazado por Rubiales y el favor que Piqué le pidió para estar en los Juegos

Según El Confidencial, con Qatar no haría falta intermediación de una tercera empresa ni había penalización si Real Madrid o FC Barcelona no participaban

"No tengo nada que esconder", viene defendiendo un Gerard Piqué que asegura que "todo es legal". Pero lo cierto es que desde que El Confidencial desveló los primeros audios entre el central del FC Barcelona y dueño de la empresa Kosmos con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre la negociación de la Supercopa en Arabia Saudí existen demasiadas dudas sobre su persona y la de Rubiales.

Ahora, sin ir más lejos, El Confidencial ha desvelado un contrato que finalmente no se firmó con Qatar para la celebración de la Supercopa de España y que habría resultado mucho más beneficioso a nivel económico que el que se acabó cerrando con Arabia Saudí. Por si fuera poco, además no existía penalización en el caso de que FC Barcelona o Real Madrid no disputaran el torneo, tal y como apunta la citada fuente este miércoles.

El contrato con Riad, a fecha de 11 de septiembre y con una vigencia de seis años, aseguraba a la RFEF unos ingresos de 40 millones de euros libres de impuestos por temporada. Para ese contrato con Qatar, además, no era necesario ninguna intermediación de empresa externa, por lo que no había que pagar los 24 millones de euros que Arabia Saudí ha acabado abonando a Kosmos, propiedad de Piqué.

Según publica El Confidencial, Qatar ofrecía 33 kilos más un incremento anual del 3% a partir del cuarto curso, al margen de que Real Madrid o Barcelona jugaran o no el torneo.

El favor que pidió Piqué a Rubiales

En nuevos audios desvelados por El Confidencial también se ha podido conocer cómo Gerard Piqué le solicitó ayuda a Luis Rubiales para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la sub 21 a pesar de haber renunciado a jugar con España en 2018. "Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", le llega a decir Piqué a Rubiales en un mensaje de voz tras certificar La Rojita su pase a los Juegos al clasificarse para las semifinales del Europeo sub21 tras ganar por 5-0 a Polonia el 21 de junio de 2019.

Una petición que el central del Barça le hace a Rubiales en plenas negociaciones con Arabia Saudí. En otro audio filtrado, además, Piqué le pide máxima discreción a Rubiales al respecto, intentando así que el favor no acabe llegando a la prensa: "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (Luis de la Fuente) cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?".

La respuesta de Rubiales es la siguiente: "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".

Los audios pidiendo a Rubiales ir a los Juegos de Tokio comenzaron incluso antes de que España consiguiera la clasificación. En marzo de 2021, Piqué ya comentó a Rubiales su miedo a que otros jugadores también quisieran ir si se filtraba su deseo a la prensa: Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack? Y felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes".

A esto, Rubiales le respondió: "Geri, además he hablado hoy con De la Fuente y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario".

Más tarde aparecería el interés de Sergio Ramos por estar también en Tokio, por lo que Piqué envió a Rubiales un link de 'El Mundo' sobre esta información: "¿Sabes algo de esto?". A lo que Rubiales, en un primer momento contestó: "Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad".

Dos días más tarde, Rubiales volvería a escribirle al central del Barça: "Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo". La respuesta de Piqué fue un 'palo' a Sergio Ramos: "Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".

Finalmente, Luis De la Fuente no cedió a ninguna presión y los tres jugadores mayores de 23 años que convocó para los Juegos Olímpicos fueron Asensio, Ceballos y Mikel Merino.