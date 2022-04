Las conversaciones filtradas entre Piqué y Rubiales en las que pactaron unas comisiones millonarias por llevarse la Supercopa a Arabia Saudí

La RFEF se aseguró el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos se llevaba seis por cada ejercicio firmado

La RFEF y Kosmos, la empresa que preside Gerard Piqué, pactaron una comisión millonaria para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, tal y como ha desvelado El Confidencial. En el contrato firmado por la compañía pública saudí, la RFEF se aseguró el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos se llevaba cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados. Es decir, un total de 24 millones de euros por la operación.

Un acuerdo que, según las conversaciones que desvela la citada fuente, se tramó de la siguiente manera entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, zaguero del FC Barcelona y presidente de Kosmos. "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", dice una de las conversaciones entre ambos protagonistas. Una respuesta de Piqué que llega después de que Rubiales le indicara que el Real Madrid no contemplaba jugar fuera de España por menos de ocho millones de euros

En otra conversación entre Rubiales y Piqué, se plantea la opción de que el torneo no se llevase finalmente a Arabia Saudí, jugándose en una sede española. La idea es que sea el Camp Nou, aunque entre ambos traman la estrategia para ello, con reunión previa del presidente de la RFEF, Rubiales, con el Real Madrid para ofrecerle la posibilidad de jugar en el Bernabéu: "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos".



Kosmos no cobró directamente de la RFEF

Finalmente, el acuerdo se cierra el 15 de septiembre de 2019 y así felicita Rubiales a Piqué: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites".

La primera edición de la Supercopa de España disputada en Arabia fue, finalmente, en enero de 2020. La ganó el Real Madrid al Atlético por penaltis, siendo el FC Barcelona y el Valencia CF los que completaron el torneo.

El propio Rubiales, semanas antes de la celebración del primer torneo allí, destacó que Kosmos había intervenido en las negociaciones, aunque precisó que la Federación no pagó nada a la empresa de Piqué. Al no cobrar la comisión directamente de la Federación, Kosmos no incumple el código ético.