Disasi, una opción complicada para el Barcelona, que busca un central con urgencia

El FC Barcelona encara el mes de enero obligado a reforzar su defensa en el mercado invernal. La grave lesión de Andreas Christensen ha alterado los planes de Hansi Flick y de la dirección deportiva, que ahora buscan un central fiable y asumible para sostener una zaga con falta de efectivos

La temporada del Barcelona dio un giro inesperado con la confirmación de la lesión de Andreas Christensen. El central danés sufrió una grave dolencia de rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, un escenario que, unido a la situación física incierta de Ronald Araujo, ha dejado al descubierto la fragilidad de la zaga azulgrana. Lo que hace apenas unas semanas no era una prioridad, hoy se ha convertido en una necesidad estructural.

En el club eran conscientes de que el invierno no invitaba a grandes operaciones. La situación económica sigue condicionando cada decisión y el margen de error es mínimo. Sin embargo, Hansi Flick ha trasladado un mensaje claro a la dirección deportiva: con tan pocos efectivos específicos en el eje de la defensa, competir en todas las competiciones hasta final de curso supone un riesgo demasiado alto sin refuerzos.

Este contexto explica que el club haya comenzado a sondear el mercado en busca de oportunidades. No se trata de fichar por fichar, sino de encontrar un perfil que aporte fiabilidad inmediata sin comprometer el equilibrio financiero. Una ecuación compleja en enero, donde los precios se inflan y las cesiones escasean.

Axel Disasi, una vía que se enfría por su ficha

En ese radar apareció el nombre de Axel Disasi. El central francés del Chelsea encajaba a nivel deportivo: experiencia, físico, capacidad para adaptarse rápido y la posibilidad de actuar incluso como lateral en caso de necesidad. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el Barça valoró seriamente su incorporación tras ser ofrecido desde Inglaterra.

Sin embargo, el análisis económico terminó enfriando la operación. Disasi no entra en los planes del Chelsea, pero el club londinense solo contempla un traspaso definitivo y, sobre todo, su salario está muy por encima de lo que el Barcelona puede asumir en estos momentos. Incluso con una operación a coste reducido, la ficha del jugador desbordaría los límites del fair play financiero, un obstáculo recurrente en el club.

A sus 27 años, Disasi viene de sumar más de 1.800 minutos la pasada temporada entre Chelsea y Aston Villa, con presencia regular y números solventes para un central. Su currículum, que incluye etapas en Reims y Mónaco y apariciones con la Selección francesa, lo convertía en una solución fiable. Pero en el Barça actual, el encaje económico pesa tanto como el deportivo.

Oportunidades, plazos y decisiones clave en enero

Con Disasi prácticamente descartado, el Barcelona sigue explorando otras vías. La Premier League continúa siendo un mercado a observar, aunque la mayoría de opciones pasan por perfiles que solo serían viables como agentes libres o con condiciones muy concretas. Nombres como el de Marcos Senesi, que finaliza contrato en verano, aparecen como alternativas de futuro más que soluciones inmediatas.

Mientras tanto, el club estudia también los plazos reglamentarios que permitiría la baja de larga duración de Christensen para liberar parte de su salario e inscribir a un sustituto. La defensa necesita refuerzos, pero no a cualquier precio. Enero será decisivo para comprobar si la entidad es capaz de encontrar el equilibrio entre deporte y economía.