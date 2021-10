Cervera habla de confianzas y necesidades en el Cádiz y se muerde la lengua sobre Osmajic

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha declarado este viernes, un día antes de recibir al Alavés, que cree que el apoyo del presidente del club, Manuel Vizcaíno, es el "mismo" y que no se plantea una posible destitución en caso de caer ante los vitorianos.



"Imagino que el apoyo es el mismo. No he tenido una comunicación con él. Si no me ha dicho nada no será porque piense algo diferente, pero no lo sé", explicó Cervera en rueda de prensa. El técnico del conjunto gaditano recalcó que "en el ambiente está" que el Cádiz CF se juega "mucho más" ante un rival directo en la lucha por la permanencia, pero para él juegan "tres puntos en la jornada 10".



Cervera incidió en que es necesario "evitar" que lo que "se habla alrededor" sobre que el Cádiz se juega la "vida" les "afecte" y dijo que le llama la atención que en LaLiga se les obligue a estar dos o tres partidos por encima del descenso: "no deja de extrañarme la exigencia que tiene el Cádiz en Primera", remarcó.





Cuatro bajas

"Las bajas seguras son Garrido y José Mari (luego se sumó Calderón). Osmajic está entrenando con el B. Luego ha habido alguna duda, pero creo que van a poder estar en la convocatoria para mañana".

"Empezó entrenando con nosotros. Le hicieron un tratamiento esta semana, pero sintió una molestia y ha vuelto a parar. Creemos que no es grave, pero no lo sabemos"."Es algo de lo que no quiero hablar. Yo no quise airear nada, solo era una cosa que estaba en la calle y las redes y tomé una decisión deportiva que creía que tenía que tomar. Lo dejamos ahí, no quiero hablar más sobre el tema"."Siempre tienes ánimos para ganar el partido, pero llevamos tiempo sin ganar. Hemos perdido contra el Espanyol, siendo de los mejores partidos que hemos jugado este año. En el ambiente, todo en el fútbol siempre suma para bien. Creo que estarán todos con ganas de ganar, los ánimos están bien"."No ocurre nada. Él sigue siendo el mismo jugador y persona, tanto en el vestuario como cuando juega. Pero posiblemente el equipo es algo peor que el año pasado y, al ser algo peor, no consigue estar dentro del área y rematar. Yo, como entrenador, preveo un partido y si veo que es un jugador que va a entrar en accion mucho lo utilizo, pero si por el contrario creo que va a estar lejos de la portería contraria, lo intento dosificar. Es el mismo jugador, solo que el equipo no tiene la misma facilidad ni tiene las prestaciones del año pasado para que remate dentro del área"."Hay diferentes partidos y situaciones. También los jugadores, los hay que en el mismo partido se sienten más cómodos con dos puntas y otro con tres mediocampistas. Para eso tenemos a Sobrino, que nos cambia el sistema durante el partido. Entonces depende del partido. El otro día estuvimos muy bien en la primera parte con tres mediocampistas, aunque no tiramos a gol. Y hay otros partidos que, jugando con dos puntas, que cuando el equipo rival se te tira encima, luego sales con mejor ligereza. El equipo se siente más o menos cómodo dependiendo de cómo actual el equipo cuando la recuperamos. Habrá algunos que se sientan más cómodos en 4-3-3 y otros con 4-4-2".