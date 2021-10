El posible once del Cádiz ante el Villarreal

El Cádiz CF visita al Villarreal CF con la necesidad de volver a ganar, lo que sólo ha hecho una vez esta temporada, para respirar en la clasificación (únicamente 7 puntos). El conjunto de Álvaro Cervera se encuentra sólo un puesto por encima de las plazas de descenso después de un inicio de competición liguera bastante decepcionante. El técnico amarillo se mostró muy afectado en sala de prensa tras la derrota ante el Alavés y se espera que haga cambios en el equipo, por el bajo rendimiento de las últimas semanas y por la acumulación de partidos en la jornada intersemanal.

"Yo lo tengo clarísimo, que al equipo le falta algo más. Claro que le falta algo más, lo tengo claro de hace mucho tiempo. Al equipo le falta algo más y está claro, porque el equipo no es que llegue siempre como hoy, pero cuando hay un partido que se juega como hoy o como otros que hemos jugado, pero llegas y ves que rematamos y no sueles generar ocasiones lo suficientemente peligrosas... Claro que nos falta algo más"."¿Qué me preocupa? Me preocupa todo, absolutamente todo, lo psicológico, lo deportivo... No me gusta estar en esta situación. No nos manejamos bien en esta situación. En lo personal, estoy mal, fastidiado, bastante fastidiado", añadió.

De estas palabras cabe intuir cambios en la alineación para visitar al equipo de Unai Emery. Consulta en esta galería el posible once del Cádiz CF ante el Villarreal.