El dato que evidencia la desigualdad entre Elche y Cádiz

En el mundo del fútbol el gol lo es todo. Un equipo puede dominar un partido, pero si no está afortunado de cara a portería rival, si no aprovecha sus oportunidades, esa superioridad no se traduce en victorias. El gol se paga, y cada día a un precio mayor. En cada mercado de fichajes, los clubes pujan por los mejores delanteros, los que pueden desequilibrar la balanza a su favor en los momentos de mayor igualdad.

Elche CF y Cádiz CF se citan en el Martínez Valero este domingo. Un encuentro entre dos equipos que pelean por el mismo objetivo, la permanencia. En declaraciones a los medios oficiales del club, el propio entrenador del Cádiz reconocía que la plantilla ilicitana es de las mejores de la zona baja de la clasificación.

El pasado verano, el Elche se hizo con los servicios de Dario Benedetto y Lucas Pérez, además pagó la opción de compra que tenía por Lucas Boyé. Por su parte, el Cádiz se hizo con la cesión de Florin Andone y firmó por varias temporadas a Osmajic y Rubén Sobrino.

Ilicitanos y gaditanos son los dos clubes de Primera División cuyas plantillas tienen un valor más bajo según el portal Transfermarkt. El valor de mercado del Elche es 47,10 millones de euros, mientras que el del Cádiz asciende a 49,55 millones. Sin embargo, ¿cuál es el valor de sus delanteros?

Si analizamos los cinco atacantes del Elche: Pere Milla, Darío Benedetto, Lucas Boyé, Lucas Pérez y Guido Carrillo, el valor de mercado según el citado portal web es de 14,3 millones. A su vez, en el submarino amarillo, el valor de mercado de Lozano, Negredo, Osmajic, Rubén Sobrino y Andone se sitúa en 6,80 millones de euros.

Darío Benedetto es el futbolista de los diez atacantes, si sumamos los cinco del Cádiz CF y los cinco del Elche CF, con un mayor valor de mercado, asciende a los 5 millones de euros, mientras que el de Osmajic es el más bajo, se sitúa en 0,4 millones de euros.

Estos datos evidencian, sin lugar a dudas, la diferencia de calidad que existen entre ambas plantillas. En cuanto al número de goles marcados, Choco Lozano lleva cinco tantos y Lucas Boyè ha marcado cuatro. En el caso de Álvaro Negredo, el ariete cadista también ha marcado cinco goles hasta el momento, pero tres de ellos han sido en Copa del Rey.

De los cinco delanteros del Cádiz, tan solo Negredo y Lozano han marcado en liga, Osmajic, Sobrino y Andone aún no se han estrenado. En el caso del Elche, Guido Carrillo es el único que no ha visto portería y tanto Benedetto como Lucas Pérez han marcado dos goles cada uno.