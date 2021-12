Los tres fichajes del Cádiz.

El Cádiz CF de Álvaro Cervera firmó un destacado partido en el Santiago Bernabéu este pasado domingo, consiguiendo un disputadísimo empate a cero en el Real Madrid en el que el conjunto amarillo destacó en labores defensivas y en el que hombres como Akapo o Ledesma brillaron con luz propia, siendo auténticos muros.

En el descanso del encuentro en el Santiago Bernabéu, su presidente, Manuel Vizcaíno, atendió a los medios de comunicación y junto destacar el papel de los suyos y la polémica acción en la que le perdonaron una roja a Casemiro por una "entrada por detrás" a Iván Alejo "sin posibilidad de jugar el balón", el máximo mandatario amarillo también se refirió al reciente mercado de enero y a los movimientos de un Cádiz CF en la próxima ventana de fichajes para intentar reforzar un plantel que en esta primera mitad de la temporada ha pasado demasiados apuros, habiendo estado coqueteando con el descenso hasta ahora. "Vamos a apostar muy fuerte en el mercado de invierno porque podemos y porque es nuestra obligación. Haremos al menos tres incorporaciones", apostilló Vizcaíno.

Tres fichajes a los que, aunque aún no se les puede poner nombre, sí está bastante claro cuáles serán sus roles. Y es que la intención del área deportiva del Cádiz CF, junto al cuerpo técnico, ya ha detectado cuáles han sido las carencias del equipo amarillo a lo largo de este tiempo. Así, aunque el plan pudiera sufrir alguna ligera variación en las próximas semanas debido a los condicionantes de un mercado tan complicado como el de enero. Y es que no resultará sencillo.

La principal prioridad para enero no es otra que la de reforzar la delantera. Al Cádiz CF le falta gol, siendo su máximo artillero en LaLiga un Choco Lozano que tan sólo suma cinco dianas. Y tres de ellas las consiguió en el mismo partido, ante el Villarreal. Álex Fernández es el siguiente, con tres, y hay que bajar hasta las dos dianas para encontrarse con el siguiente delantero amarillo, Negredo; ambos de penalti. La goleada de Copa en la primera ronda maquilla mucho los números anotadores, pero la realidad en la competición doméstica es la que es.

Para reforzar la punta de lanza, la intención es que, como mínimo, salga un delantero. Y el señalado es Andone, quien ante el Albacete hizo el gol de la victoria y dio el pase al Cádiz CF a la tercera ronda de la Copa del Rey. Osmaijc, amigo de la noche, también está fiscalizado, por lo que no es descartable que salgan los dos si se dan las circunstancias y el mercado ofrece recambios de garantías. Algo tampoco muy complicado sobre el papel, pues su presencia en los planes de Cervera ha sido testimonial en ambos casos. El preferido para reforzar la delantera es Manu Vallejo, aunque su retorno no se antoja sencillo. Desde suramérica también ha llegado algún ofrecimiento a las oficinas del Nuevo Mirandilla para reforzar la vanguardia amarilla.

Junto a la delantera, también se trabaja en el extremo izquierdo. Hay varios hombres que pueden jugar por ahí, así como el caso del canterano Chapela. Pero lo cierto es que Alberto Perea es el único extremo izquierdo natural del que dispone la plantilla, mientras que en el resto de puestos hay como mínimo un par de jugadores por puesto. El desequilibrio, por tanto, existe y la situación invita a hacer el esfuerzo. Jony Rodríguez (Lazio) e Idrissi son algunos de los futbolistas que se han vinculado, aunque aún no hay nada avanzado al respecto. Algo parecido a lo que ocurre con el pivote, tercer puesto a reforzar.

Cervera ha probado multitud de alternativas para el doble pivote, incluso ha retrasado a Álex Fernández durante un tiempo, pero no siempre con el efecto esperado. Se busca un pivote en el mercado y Escalante, también de la Lazio, es el preferido. Sin embargo, el Cádiz CF cuenta con competidores de peso como el Valencia, y eso lo complica. Otro que ha sonado para el centro del campo amarillo es el sevillista Nemanja Gudelj, aludiendo a las buenas relaciones de Vizcaíno con la entidad blanquirroja, de la que fue consejero. Sin embargo, más allá de eso, no ha habido ningún contacto al respecto, tal y como confirmaron a ED.