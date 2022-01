Las diferentes opciones del Cádiz para reforzar su delantera

El Cádiz está teniendo serios problemas para poder concretar fichajes en este mercado invernal. Transcurrido más de la mitad del mes de enero, la dirección deportiva del submarino amarillo solo ha podido cerrar la operación de Fede San Emeterio, que llegaba días atrás procedente del Real Valladolid en calidad de cedido hasta final de temporada. Una de las posiciones que más urge reforzar es la delantera. Esta campaña los hombres de ataque del Cádiz no están teniendo un curso fructífero, tan solo Lozano con cinco goles en liga parece estar al nivel que se requiere para jugar en Primera división. Negredo no se parece al ariete que fue en su primera temporada y lleva solo dos goles y de penalti, mientras que Sobrino, muy criticado por la afición, sigue sin aprovechar sus oportunidades, Osmajic no tuvo minutos en Copa y el futuro de Andone está en el aire.

Hasta el momento, la gran apuesta se hizo por Luuk de Jong, que tras el acuerdo a tres bandas entre Cádiz - Barcelona - Sevilla rechazó la oferta de cesión hasta el final de temporada. Otro de los jugadores que sonó fue Paco Alcácer y que supuestamente habría rechazo una oferta de dos millones hasta el próximo mes de junio.

La salida de Álvaro Cervera y el fichaje de Sergio González paralizó las operaciones para que el nuevo técnico les pudiera dar el visto bueno. En las últimas horas dos nuevos delanteros han sido relacionados con el conjunto gaditano. Según avanza La Voz de Cádiz, en las oficinas del Nuevo Mirandilla quieren a Jaime Mata, delantero del Getafe. A pesar de que el jugador no está teniendo mucho protagonismo con Quique Sánchez Flores, el presidente azulón Ángel Torres no estaría por la labor de reforzar a un rival directo por la permanencia. Mata, de treinta y tres años de edad, quiere salir de Getafe, pero al finalizar contrato en junio del año 2024, el Getafe estaría en disposición de poder pedir una cuantía importante por el atacante.

Un perfil completamente distinto es el de Dimata, delantero del RCD Espanyol y que según el citado medio sería otras de las opciones para los gaditanos en este mes de enero. Landry Nany Dimata nació en Mbuji-Maji, en la República Democrática del Congo, el 1 de septiembre de 1997. Se inició en el Standard Lieja (Bélgica) y prosiguió su carrera futbolística en el KV Oostende (Bélgica), WfL Wolfsburgo (Alemania), RSC Anderlecht (Bélgica) y RCD Espanyol.

Se trata de un jugador hábil y rápido y no tiene ese perfil de rematador puro que es Jaime Mata. Ni Espanyol ni el propio jugador estarían por la labor de aceptar la oferta del Cádiz, pero este martes, y con motivo del encuentro entre ambos conjuntos en El Nuevo Mirandilla la operación podría reactivarse.