Iraola apela al palo ante el Betis para ganar en Cádiz

"Tenemos que hacer que esta situación nos valga para algo", dice el técnico del Rayo tras haber caído en 'semis' de Copa ante el Betis, pensando ya en el Cádiz

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el partido de esta jornada frente al Cádiz es "fundamental para cumplir el objetivo" de la salvación, y aseguró que los elogios recibidos tras el buen papel realizado en la Copa del Rey deben servirles para seguir "trabajando desde la humildad".

Tras la eliminación sufrida en las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis, el Rayo regresa a la realidad de la Liga, campeonato en el que acumula siete jornadas sin ganar.

"Esto es cuestión de acierto y al final es competir. No hay que dar muchas opciones al rival, saber parar el partido, manejar los ritmos y eso no es cuestión de suerte o no", dijo Iraola, en declaraciones difundidas por el club.





Iraola, pensando en el Cádiz-Rayo, pero sin olvidarse de la Copa y el Betis

El partido ante el Cádiz, un rival directo por la permanencia, se antoja vital para el Rayo, que espera frenar su mala dinámica y volver a puntuar para seguir acercándose a la salvación.

"Es un partido fundamental para conseguir el objetivo, igual que lo es para el Cádiz. Es un rival que nos va a exigir muchas cosas. Los últimos partidos ha jugado con 'Choco' Lozano, Lucas Pérez y Álvaro Negredo, tres delanteros, por lo que habrá que disputar muchos balones en situaciones de área", confesó.

"Es un partido en el que puedes tener pocos errores en las áreas y hay que estar certeros arriba. Habrá que aguantar la intensidad que meterá el Cádiz y no guardarnos nada. Es un partido muy importante", señaló.

El técnico vasco se mostró cauto respecto a los elogios recibidos tras la buena imagen dada en la Copa del Rey y aseguró que está situación, "depende como la manejes, te puede o no fortalecer".

"Tenemos que hacer que esta situación nos valga para algo y eso se consigue desde la humildad, incluso en los momentos que estamos bien. La realidad es que nos está costando ganar y, por tanto, debemos hacer muchas cosas bien, durante mucho tiempo, para conseguir los puntos", concluyó.