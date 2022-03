Chust habla de la Selección, Sergio González, su anécdota con Fali...

El defensa fue ojeado por el Manchester City en el último partido de liga

Víctor Chust es noticia en las últimas horas. El jugador del Cádiz Club de Fútbol estuvo seguido muy de cerca el pasado fin de semana por ojeadores del Manchester City. La mejoría en el futbolista desde el inicio de temporada es notoria, se va asentando poco a poco en Primera división y a pesar de que pueda ser complicado, en el submarino amarillo estarían encantados de poder contar con el jugador que pertenece al Real Madrid el próximo curso, aunque son conscientes de que para ello el equipo tiene que ser en la máxima categoría.

El futbolista ha sido entrevistado en Radio Marca donde habla de multitud de temas, su reciente convocatoria con la selección español sub 21 o Sergio González entre otros. Sobre la llamada de Luis de la Fuente señala que "que venga aquí es que en el Cádiz lo estoy haciendo bine. Me gustaría seguir creciendo y estar en un futuro en la absoluta", mientras que sobre el seleccionado apunta que "tuvimos la suerte de tenerlo en la sub-17 porque faltó Santi Denia. Es un tipo muy serio que saca lo mejor de nosotros en todo momento".

Sueña con jugar en la absoluta. "Ver el ascenso de Guillamón a la absoluta al resto nos llena de optimismo y esperanza para llegar ahí. Es un perfil selección y nos abre las puertas al resto".

La llegada de Sergio González supuso un punto de inflexión para el central, ya que tenía poco protagonismo con Álvaro Cervera y desde la incorporación del catalán está siendo titular de manera indiscutible. "Él vino a plasmar sus intenciones, atrevernos un poco más con el balón. Los refuerzos nos han dado un salto de calidad. Eso, unido a lo construido con Cervera se está viendo a un Cádiz reconocible que no teme a ningún equipo", argumenta sobre su entrenador.

Cuenta una anécdota con Fali en uno de sus primeros entrenamientos en la ciudad deportiva. "Venía de jugar con el Castilla y entrenar con el primer equipo y al verme filtrar un pase me dijo que en Cádiz esas cosas no se hacían, directo al delantero".

"Me siento muy cómodo con balón, es lo que me han enseñado en el Real Madrid. Cervera me ayudó mucho en la mejora de aspectos defensivos", apunta sobre la posición de defensa central.

Por último fue cuestionado por Raúl González, técnico del Real Madrid Castilla. "Es muy exigente. Entrena como era de jugador. Tiene su mano izquierda, pero no perdona una. Te exprime al máximo y te hace ver que no es todo tan fácil como lo vivimos en la cantera".