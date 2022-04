¿Renovar a Salvi? La afición del Cádiz responde

Estadio Deportivo ha preguntado a diversos aficionados del submarino amarillo sobre si acometerían o no la renovación del jugador

La posible salida de Salvi Sánchez ha generado un debate en Cádiz. El futbolista termina contrato el próximo 30 de junio y su renovación no parece cercana. Se trata de un ídolo para la ciudad por todo lo logrado en las últimas campañas, es el único miembro de la actual plantilla que logró el ascenso a Segunda división en Alicante. Un jugador comprometido con el club, que nunca ha levantado la voz, pero que podría tener los días contados en el submarino amarillo.

Hay voces a favor y en contra con respecto al futuro de jugador. Muchos piensan que por todo lo logrado en el club, el Cádiz tendría que ofrecerle una renovación. Sin embargo, existe una corriente que defiende que su periodo en el equipo ha finalizado.

Para conocer la opinión de la afición, ESTADIO Deportivo ha preguntado a diversos aficionados del Cádiz Club de Fútbol para que por un momento hagan de presidente y argumenten el motivo por el cual renovarían o no renovarían al futbolista.

Cristina no es abonada pero sigue las actualidad del club y afirma que "en mi opinión creo que Salvi con el sistema de juego que tiene el Cádiz en la actualidad, no ha terminado de encontrar su sitio, ni creo que lo pudiera terminar consiguiéndolo. Pero a la vez hay que agradecerle todo lo que ha dado por el Cádiz en estos años".

Pensamiento parecido tiene Laura, abonada en Fondo Sur: "Yo creo que no lo renovaría, creo que cada jugador tiene una etapa y él ha dado mucho al club todos estos años pero ya la ha cumplido, no obstante me parece que es muy buen jugador pero ahora mismo creo que el club necesitaría otras cosas que pueden aportar otros muchos jugadores".

Por otro lado, Alfonso de Fondo Norte nos dice que "yo lo renovaría, aunque ahora por la lesión no esté contando, es un futbolista comprometido siempre, que nunca se guarda nada, y que lleva con nosotros desde Segunda B, para mí nunca sobra en una plantilla. No para tener un rol titular pero sí para partidos o momentos". Al igual que Pablo, socio de Fondo Sur que agrega que "yo si lo renovaría. Es un jugador que siente lo que hay aquí, tiene disciplina, es guerrero, comprometido, para un 4-4-2 me parece muy válido, recorre la banda de arriba a abajo. Si está bien es un jugador muy peligroso. No lo renovaría para ser titular, como tercer extremo. Encontrar a un jugador de estas características y no rechiste es complicado".

Marta, abonada en Preferencia opina parecido. "Renovaría a Salvi porque es un jugador de la casa, de los que hace equipo, y en caso de conseguir la permanencia, tendría que aceptar su rol como suplente, y nos podría seguir aportando, y en el caso fatídico que se baje a segunda, si vuelve su mejor versión, seria un jugador bastante valido".

La categoría del Cádiz la próxima temporada, clave

Aunque existe una corriente que piensa que en función de la categoría en la que se encuentra el equipo el próximo curso, abordaría o no dicha renovación. Zaida, socia en Tribuna opina que "si el Cádiz se queda en Primera, Salvi no debería renovar, y más con el cambio de entrenador, que se ha visto que tiene poco protagonismo. Alejo se ha hecho con esa banda y lo está haciendo formidable. Ahora bien, si el Cádiz bajase a segunda (ojalá que no) creo que sí sería buena su renovación".

Similar pensamiento tiene Sergio, abonado en Fondo Norte: "Esperaría a final de temporada y dependiendo de la categoría en la que esta la entidad abordaría o no la renovación. No sé si Salvi estará dispuesto a esperar al Cádiz. Si el Cádiz lograra la permanencia tendría que crecer en esa posición. Si estuviéramos en Primera no lo haría, sí estuviéramos en Segunda si lo renovaría".