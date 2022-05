Se complica, y mucho, la renovación de Jonsson con el Cádiz

El centrocampista danés no tuvo minutos ante el Elche por unas molestias

Jens Jonsson fue una de las ausencias en la lista de convocados en el Cádiz Club de Fútbol de cara al partido ante el Elche en el Nuevo Mirandilla. El centrocampista danés había entrado en una pre lista facilitada por el club en la jornada del viernes, pero cuando se conocía el once titular y el banquillo, su nombre no aparecía. ¿El motivo? Unas molestias. Al finalizar el encuentro, que acabaría con un triunfo balsámico para los gaditanos, Sergio González era cuestionado en sala de prensa sobre su ausencia y la de Fede San Emeterio.

Admitió el entrenador catalán que su presencia en la lista del viernes era "para que no supieran las bajas que teníamos" y destacaba que "uno no entró por sobrecargas en el aductor uno y el otro por molestias", aunque no quiso especificar que dolencia tenía cada futbolista.

Unas dolencias que han llegado en el tramo final de la temporada y que pueden tener unas consecuencias importantes para el jugador. Jens Jonsson finaliza contrato el próximo 30 de junio, y para renovar una temporada más con el Cádiz tenía que jugar treinta minutos en 25 partidos esta campaña. Se daba la circunstancia que en estas últimas cuatro jornadas tenía que cumplir con dicho requisito para poder alcanzar la cifra de partidos necesarios, pero al caer lesionado y no poder participar en el compromiso liguero ante el Elche, el centrocampista natural de Aarhus tiene imposible jugar esos 25 encuentros.

Por lo tanto, se abre ahora un nuevo escenario para él de cara a su futuro. Aunque el equipo logre la permanencia, que era otro de los requisitos para poder renovar, su contrato no se renovará automáticamente, y por lo tanto se tendrán que sentar a negociar tanto Manuel Vizcaíno como el jugador para llegar a un acuerdo, siempre que ambas partes quieran seguir con su relación.

Fue titular en el Camp Nou junto a José Mari en el centro del campo y repitió titularidad en el Sánchez-Pizjuán haciendo dos grandes partidos en dos plazas complicadas, y aún así cumplió, erigiéndose como un centrocampista totalmente adaptado a la liga española y que siempre que tiene minutos aporta.

Los rumores con una posible salida en enero y sus declaraciones en las que se dejaba querer por el Valencia no ayudaron a mejorar su situación. Además, los fichajes de Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz hicieron que no tuviera tantos minutos en esta segunda vuelta.