La plantilla del Cádiz se despide de Salvi: "Te voy a echar de menos"

El jugador firmará por el Rayo Vallecano tras finalizar contrato el próximo 30 de junio

Salvi Sánchez no continuará en el Cádiz Club de Fútbol. El extremo natural de Sanlúcar de Barrameda dejará el submarino amarillo tras siete temporadas en la Tacita de plata. Así lo reconocía el presidente del club, Manuel Vizcaíno: "Salvi firmó hace tres meses con otro club. Él tomó esa decisión porque vería, quizás, que el equipo no se iba a salvar o lo que él entendiera que fuera su problema. Y ya está. Ha estado siete años aquí y le agradecemos el trabajo y que sea muy feliz en el equipo al que vaya".

Una salida que pone fin a una etapa gloriosa en Cádiz en la que logró dos ascensos, de Segunda división B a Primera división y dos permanencias en la máxima categoría del fútbol español.

Un jugador muy querido por la afición y también por los propios compañeros de club. Se marchará al Rayo Vallecano, aunque aún no hay oficialidad del acuerdo entre ambas partes.

Quienes han sido sus compañeros y amigos durante años han querido mandarle mensajes a través de las redes sociales. José Mari, otro de los capitales del club escribía: "Se te quiere y va a ser muy raro".

Por su parte, Álex Fernández manifestaba que "Leyenda de este club. Ejemplo para todos. Has dejado una huella imborrable en Cádiz, tu casa, te voy a echar mucho de menos. Os deseo lo mejor a ti y preciosa familia".

Carlos Akapo: "Salvador te voy a echar de menos. Qué grande eres".

David Gil: "Te voy a echar de menos. Gracias por cómo me acogiste cuando llegué y por cómo me has tratado hasta el último día. Te queremos, langostino".

Pacha Espino: "Gracias por cómo me trataste del primer día. La gente buena se merece cosas buenas. Acá vas a tener a alguien que te va a extrañar. Sé feliz".

A sus 31 años, y tras siete temporadas, Salvi Sánchez abandonará el Cádiz Club de Fútbol. En la Tacita de plata ha disputado un total de 239 partidos anotando un total de 27 goles y repartido 26 asistencias en las diferentes competiciones disputadas. Ha visto 19 cartulinas amarillas y ha sido expulsado en dos ocasiones en un total de 16.355 minutos.

A partir de la próxima temporada se reencontrará con su amigo Álvaro García en el Rayo Vallecano, jugador con el que compartió varias temporadas en el sur de España y con el que demostró una gran complicidad.