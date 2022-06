Fede San Emeterio hace balance de la temporada con el Cádiz

El centrocampista ha terminado su cesión y volverá al Real Valladolid

Fede San Emeterio fue el primer fichaje del Cádiz Club de Fútbol en el mercado invernal. El centrocampista, petición expresa de Álvaro Cervera, aterrizaba en la Tacita aún con el guineano en el banquillo. Se trataba de un jugador seguido durante varios años por la dirección deportiva y que finalmente se hacía realidad. Tuvo un rendimiento inmediato y fue uno de los culpables, en el buen sentido de la palabra, de la recuperación de los gaditanos en los meses de febrero y marzo.

El centrocampista ha hecho balance de la temporada en los medios oficiales del club. "Muy positivo porque se ha conseguido la permanencia que es lo que todos queríamos. Sufriendo hasta el final, pero así lo hemos disfrutado incluso más".

Elegía el mejor momento del curso futbolístico. "El último partido cuando pita el final, aunque especialmente cuando pita el final en Granada ya que dependíamos de ese partido. Fue un momento de éxtasis, de felicidad absoluta y me quedo con eso".

Era cuestionado por el peor momento. "Personalmente, la lesión. En las últimas 4 o 5 jornadas la rodilla no me ha permitido poder jugar, ni siquiera estar involucrado en la dinámica de entrenamientos. Me ha tenido apartado y para mí es el peor momento".

Por último mandaba un mensaje a la afición. "Gracias por el desplazamiento a Vitoria, pero especialmente por todo lo anterior, por los recibimientos en casa. Si lo hemos conseguido ha sido gracias a ellos porque nos han hecho creer y nos han llevado en volandas hacia el objetivo, hacia la permanencia".

El futuro de Fede San Emeterio podría no estar ligado a la entidad gaditana. Ha terminado su cesión en la Tacita de plata, y al contrario de lo que ocurría con Rubén Alcaraz, su cláusula de compra no era obligatoria en caso de permanencia, por lo que los gaditanos tendrán que decidir si quieren ejecutarla o no.

Durante los meses de febrero, marzo y abril formó un tándem inamovible, aunque solo por las lesiones, junto a Rubén Alcaraz, ejerciendo Fede el papel de pivote defensivo.

El club amarillo tendrá que decidir durante el verano si quieren apostar por un futbolista que ha rendido de manera notable durante sus seis meses en Andalucía, pero que ha finalizado la temporada con problemas de lesiones en la rodilla. Mientras tanto, el jugador sigue de vacaciones a la espera de iniciar la pretemporada con el Real Valladolid.