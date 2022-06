Aviso del Elche: Fichar a Pere Milla libre puede acabar costando muy caro

Dispuestos a ir a la Justicia, solicitan los 12 kilos que marca su contrato

"Por el momento es hora de despedirme", decía días atrás un Pere Milla que comenzaba así su carta de despedida ante la afición del Elche CF, poniendo fin de manera oficial a su vinculación con el conjunto franjiverde tras "tres años maravillosos". Un mero formalismo -otro más- que forma parte del litigio abierto entre el delantero y su agente y el conjunto ilicitano, que defiende que tiene un año más de contrato tras haber renovado de manera automática en base a una cláusula en su contrato.

La interpretación de dicha cláusula, mal redactada según una de las partes y claro premio al jugador según la otra, sería lo que tendría enfrentado a Milla y el Elche CF, que ya intentó solucionar el entuerto por medio de su presidente, Christian Bragarnik, ofreciéndole un contrato por tres temporadas y con un aumento de sueldo a la baja que el futbolista no aceptó. Unos 10.000 euros más que Pere Milla consideró irrisorios, al tiempo que se ha sentido ninguneado dentro de un tira y afloja que tras más de cinco meses de conversaciones ha provocado que se rompa la negociación.

El Elche CF y Pere Milla firmaron en junio de 2019 una contrato por tres temporadas, existiendo una cuarta opcional en base a la permanencia en la última en Primera división. El hito deportivo se ha conseguido, pero Milla no se considera renovado al defender que dicha opción estaba sujeta a que el ascenso a la máxima categoría no se produjo ni en la segunda ni en la tercera temporada, sino en la primera y que, por tanto, no tendría validez. En definitiva, un entuerto legal que tendrá que resolver un juez y que podría colocar al delantero y a los clubes interesados en una tensa situación.

Valencia CF, Real Sociedad, Espanyol y Valladolid, muy pendientes a Pere Milla

"Tiene un año más de contrato por una prórroga que automáticamente con la permanencia se daba. ¿Podría haber un error? Para mí el contrato es muy claro y tiene un año más firmado con nosotros", defiende Bragarnik, quien, según Cope Elche, acudiría al equipo que intente firmarlo este verano como responsable subsidiario, solicitándole los 12 millones de euros que su contrato marca como cláusula de liberación.

Una amenaza que no hace más que colocar en una controvertida situación a Pere Milla, quien cuenta con el interés de clubes como Valencia CF, Real Sociedad, Espanyol o Valladolid tras sus pasos, siempre que sea agente libre.