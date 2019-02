Hernán Pérez: "El partido contra el Valladolid nos debe servir para despegar"

El centrocampista del Espanyol Hernán Pérez afirmó este lunes, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que "el partido contra el Valladolid" debe servir al equipo "para despegar", y destacó el "estado anímico positivo" del vestuario. El paraguayo recordó que a estas alturas de la temporada "cualquier rival te puede plantar batalla y generar problemas". "Debemos salir con todo y que los tres puntos se queden en casa. Tenemos que pensar partido a partido e intentar sumar los mejores resultados posibles", dijo.

Por otra parte, Hernán Pérez explicó que se encuentra "muy bien" de sus problemas físicos. La recuperación tras la lesión es prácticamente un hecho. "Empecé la semana pasada a entrenar con el grupo. Espero ponerme en la mejor forma posible y volver pronto al equipo. No sé si me echaron de nuevo, pero espero aportar cuando regrese", explicó el futbolista.



El jugador valoró además la aportación del extremo chino Wu Lei al equipo: "Me gusta bastante porque es parecido a mí. Desequilibra, es rápido y va a ayudar el equipo. Le necesitamos. Es muy buena la competencia porque me ayuda a mejorar en mi juego".