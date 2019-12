La nutrición: el motor del deportista

Sabrina y Mónica Flores (Nueva Jersey, 31/01/1996) jugadoras del Sevilla FC y Valencia CF respectivamente, no solo comparten la pasión por el fútbol sino también en tener un estilo de vida saludable. Ambas cuidan mucho todo aquello que ingieren en busca de un mayor rendimiento deportivo. "No significa que vayas a ser el mejor pero te da la oportunidad de serlo", recalca Sabrina.

Esta forma sana de concebir la vida, en todos los aspectos especialmente en la mesa, viene de familia pero no fue hasta sus llegadas a las selecciones nacionales (Sabrina con Estados Unidos y Mónica con México) cuando de verdad se dieron cuenta de la importancia que tenía el aspecto nutricional en un deportista de élite. "En nuestra casa siempre hemos tenido un estilo de vida sano. Pero realmente nos dimos cuenta de lo importante que era la alimentación cuando fuimos a la selección. En mi caso, en EEUU nos decían que si queríamos llegar al máximo nivel, tener pocas lesiones y jugar muchos años era necesario estar sano y cuidar lo que comes", cuenta la hispalense.

Mónica, con certificados en Salud Integral, tiene su propio negocio a través de su proyecto 'Mi Healthy Vida', en el que cuida de la nutrición de diversos clientes. Entre los cuales se encuentran futbolistas de la selección de Estados Unidos y México; y de equipos como Sevilla FC, Valencia CF, Sky Blue o North Carolina Courage de la National Women's Soccer League (EEUU). "La nutrición es una de las cosas más importantes. Te da o te quita energía, te recupera o no. La nutrición, el dormir y las relaciones de amistad sanas son cosas importantes para tener un buen estilo de vida", declara la valencianista.

Uno de los aspectos que más preocupa a los deportistas es la comida antes de los partidos y después de ellos. Gran parte del rendimiento en la competición depende de los alimentos que se ingieran en las horas previas. La lateral che aconseja sobre qué alimentos considera como ideales para un futbolista, aunque afirma y en ello coincide con Sabrina, en que 'no existe una dieta universal para todo mundo' y que cada persona 'tiene unas necesidades distintas'. "En un pre-entreno yo suelo tomar avena y algún alimento que de proteínas para obtener la energía necesaria. En los pre-partidos, según la hora que sea y las comidas que haya hecho previas, consumo hidratos complejos, grasas sanas, proteínas que encuentro en el pollo o el pescado, verduras... En el post-partido o post-entreno una tiene que recuperar aquello que ha perdido, por lo tanto, hay que hidratarse, tomar hidratos rápidos, frutas...". No obstante, Mónica Flores, aunque defienda que no exista una dieta 'universal' sí que considera que hay una serie de alimentos que no deben faltar en la mesa de un futbolista. "Las frutas, legumbres, verduras e hidratos como la quinoa y patatas deben ser el 90-95% de la dieta. Eso sí, yo no consumo alimentos con gluten ya que es un componente que infla mucho", subraya.

Aunque un deportista de élite deba de tener un especial cuidado de todo aquello que ingiere, en el 'balance' y así lo defiende Sabrina, tiene que existir al menos un día donde al cuerpo se le de un 'capricho'. "Los días que no entrenamos o no tengo una fecha de competición próxima en el calendario, suelo comer algo fuera de lo normal. Puede que haya gente que piense que me privo de comer ciertas cosas pero la realidad es que me encanta este estilo de vida. Por ejemplo a mí no me gustan tanto las tartas o los dulces...", declara.

En estas fechas navideñas es habitual la ingesta de comidas copiosas y el consumo de alimentos calóricos como los irresistibles dulces navideños. Sabrina sabe de lo complicado que es abstenerse de ellos por tanto, quita hierro al asunto aunque aconseja: "Está bien que cada uno como lo que quiera. Sin embargo, las comidas puedes hacerlas sanas o no y siempre hay formas de hacerlas más sanas. En Navidad, es importante para un deportista no comer todos los días mal y no hacer nada de deporte. En estas fechas se puede ser más flexible pero no hay que olvidar que en enero se vuelve a competir". Mónica apoya esta argumentación y añade: "Lo principal es disfrutar de la familia y las amistades".

Mónica, que gestiona la cuenta de Instagram @futbolfoodie donde sube todas sus recetas y consejos, desvela cuál es su gran secreto para mantenerse en forma. Un secreto, que comparte también con su hermana Sabrina. "Por las mañanas, nunca nos falta la avena para desayunar y obtener toda la energía necesaria", concluyen.