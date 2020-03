El secreto de Pier Luigi Cherubino en el Betis Féminas

El viento comienza a soplar en favor del Real Betis Féminas en esta segunda vuelta. Tras firmar un primer tramo de temporada paupérrimo con números de un club abocado al descenso (un triunfo en toda la primera vuelta), la llegada de Pier le ha proporcionado un lavado de cara al equipo que se ha traducido en una mejora en los números.

La escuadra verdiblanca llegó al parón por selecciones una vez finalizada la jornada 22 de la Primera Iberdrola fuera de la zona de descenso con 20 puntos. En una entrevista concedida para el programa especializado en deporte femenino 'A por todas' de Canal Sur Radio, desveló 'su secreto' para levantar al equipo.

"Me di cuenta de que quería ser el entrenador que me hubiera gustado tener como futbolista. Soy sincero y me intereso por lo que siente el futbolista. Soy especial porque doy libertad y quiero transmitir la mentalidad de disfrutar de la vida pero en cada partido quiero el 200% de cada futbolista puesto que no hay ninguna jugadora insustituible y cada una se tiene que ganar un puesto. Ello las mantiene motivadas para jugar. Este es el secreto de este grupo", cuenta.

Esa actitud vitalista a la que hizo alusión el hispano-italiano fue fundamental para cambiar el 'chip mental' en el que estaba sumido el equipo con Antonio Contreras. "El equipo estaba mal psicológicamente y ello afectaba al rendimiento deportivo. Las jugadoras no estaban ni a un 60% de su capacidad", explica.

El ex futbolista fue cuestionado acerca de la 'importancia' de un técnico dentro de un equipo. Se le puso como referencia a la que fue entrenadora del Betis, María Pry, a la que considera como 'la mejor entrenadora de la Primera Iberdrola' y en su respuesta, dio mucho peso a la capacidad de delegar tareas dentro del cuerpo técnico. "La labor de un entrenador es muy importante y el 80% es gestión de vestuario. Mi principal preocupación es delegar en el cuerpo técnico. A Rafa Ríos (segundo entrenador) le dije que trabajara la estrategia y el equipo ha conseguido mejorar sus números tanto en acciones defensivas como ofensivas. A Felipe (preparador físico) le di su papel y que trabajara con libertad. Jesús Botello (analista) me filtra información de los rivales y así no me vuelvo loco viendo muchos partidos. No se puede estar pendiente de todo y como entrenador uno se tiene que encargar principalmente de transmitir bien sus ideas y que las jugadoras den el 200%. Los entrenadores son una parte muy importante para liderar un proyecto", expone.

En cuanto a la temporada que queda, Pier Luigi Cherubino, se mostró ambicioso. El ex entrenador del Granadilla no quiere conformarse 'solo' con la permanencia. " Quiero terminar la temporada en la mejor posición posible. El gran reto es seguir creciendo y acabar el curso al máximo rendimiento", declara.