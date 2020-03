Jeni Morilla: "Mi prioridad es quedarme en el Sevilla FC"

La futbolista del Sevilla FC, Jeni Morilla, participó en un directo de Instagram en la tarde del martes 17 de marzo en la cuenta @comoconquistaraungato que está reuniendo cada día a futbolistas de la Primera Iberdrola. Durante su intervención, habló sobre el gran nivel del fútbol femenino andaluz, su relación con las futbolistas del Real Betis o su futuro, puesto que termina contrato con la entidad rojiblanca el 30 de junio.

El parón ha llegado en un mal momento para muchos clubes y uno de los que ha notado negativamente el frenazo ha sido el Sevilla. Las hispalenses estaban cuajando una segunda vuelta a nivel de sensaciones y resultados en línea ascendente. Jeni habló sobre ello y no es optimista de cara a la reanudación de la competición. "Llevábamos una buena dinámica en los últimos partidos y yo dudo mucho de que la competición se reanude. Esto va para largo... Si los chinos con lo responsables que son han estado cincuenta días en sus casas... Nosotros estaremos más tiempo", señaló.

La delantera hispalense no perdió la oportunidad de resaltar el buen nivel de fútbol que hay en Andalucía. Exponiendo, no solo los buenos resultados que suele lograr la selección autonómica, sino también mencionando a futbolistas del sur que han llagado a lo más alto. "En andalucía el nivel de fútbol femenino es muy alto. Hay muchas jugadoras andaluzas en la élite, especialmente, sevillanas. Puedo hablar de Lola Gallardo, Ángela Sosa, Priscila Borja, 'Willy' (Ana Romero)... Es para estar todos muy orgullosos. Andalucía siempre ha sido potente en el fútbol porque lo hemos mamado desde pequeños y en los campeonatos autonómicos rara es la vez que no llegan a semifinales", contó.

Un sentimiento que también nace desde la cuna es, en el caso de Jeni, el sevillista. La ariete nervionense quiso explicar con palabras lo que se siente en un derbi, pero no pudo, según ella, es "inexplicable". "Los derbis son 'otro rollo', son para vivirlos. Cuando me preguntan gente de fuera que se siente, no se lo puedo explicar y parece que este año están 'gafados'. Este sentimiento -el sevillista- es muy fuerte y cada vez que vamos a Madrid o San Sebastián o cualquier lado siempre hay gente de la peñas, aunque sean dos con sus banderas y no dejan de animar. Eso se agradece mucho".

Llegó el turno para hablar sobre la relación de la hispalense con las futbolistas del Betis. Jeni, quitó hierro al asunto y afirmó tener una "gran relación con ellas". "Tenemos buena amistad debido a que la mayoría hemos jugado juntas ya sea en el Sevilla o en el Sporting de Huelva. Tengo buena relación con Bea Parra, Virgy con la que jugué en el Mairena con 15 años...". Como dato curioso además, reveló por qué lleva el número doce y una de las razones reside en uno de sus referentes dentro del fútbol. "Es un número que siempre me ha gustado. Yo soy sevillista y en el equipo estuvo Kanouté y llevaba ese dorsal. Desde ahí, me empezó a gustar ese número", explicó.

Sobre la actualidad del Sevilla FC, Jeni fue cuestionada por un aspecto que está siendo recurrente esta temporada: La portería. La delantera no supo decidirse por cuál de las tres guardametas (Noelia Ramos, Sara Serrat y Cata Coll) es mejor. "Es la primera vez que estoy en un equipo con la portería tan competida. No sabría decir quién es mejor. Tenemos tres pedazos de porteras", dijo. La hispalense, que las tareas que más rabia le da en los entrenamientos son las físicas, añadió que una de las jugadoras que ve con más futuro dentro del Sevilla es a Almudena Rivero. "A Olga (Carmona) ya la conocéis todos. Almudena, con 18 años, está haciendo una gran temporada y en los últimos partidos ha sido increíble y me ha sorprendido mucho. Yo decía... ¡Esta niña no tiene tope!", aseveró.

Jeni Morilla, la DJ del vestuario, que afirma llevarse bien con el "noventa por ciento de la plantilla" y el diez restante es debido a que "son más tímidas" desveló el "buen rollo" que existe en el vestuario hispalense y lo que echa de menos los ratos con sus compañeras con las que tiene un contacto diario. "Cada media hora hacemos vídeollamadas de siete u ocho a la vez".

Por último, trató el tema de su futuro en el que prioriza quedarse en el Sevilla FC. "Esta temporada termino contrato y mi prioridad es quedarme porque soy sevillista pero aún no se sabe. Ahora con todo lo que está ocurriendo no sabemos qué va a pasar", concluye.