Perarnau: "Lo pasé muy mal en mis primeros meses"

La futbolista del Real Betis Féminas, Marta Perarnau, participó en un directo de Instagram en la tarde del martes 17 de marzo en la cuenta @comoconquistaraungato que está reuniendo cada día a futbolistas de la Primera Iberdrola. Durante su intervención, la defensora verdiblanca, trató su primer año en la ciudad de Sevilla, sus duros primeros meses, así como la "rabia" que siente al no poder disputar los derbis.

En primer lugar, Perarnau, habló acerca de lo mal que les viene a ellas, el Betis, el parón provocado por el coronavirus puesto que iban en una línea ascendente. "Habíamos tenido el cambio que veníamos buscando y la dinámica que queríamos. El parón ahora nos pilla muy mal porque estábamos en un buen estado de forma. En estos últimos meses nos hemos demostrado a nosotras mismas de que podemos hacer más", relató.

Asimismo, no pasó la oportunidad de hablar de cómo se vive el fútbol en Sevilla y la "rabia" que siente al no ser posible la disputa de ambos derbis sevillanos (el primero fue suspendido por la huelga y el segundo todo hace indicar que no se jugará por el Covid-19). "Sevilla es maravillosa y el fútbol se vive de forma muy pasional... es increíble. Me da rabia el haberme perdido el primer derbi por la huelga y posiblemente el segundo por el coronavirus. Fui a ver el masculino en el Villamarín y fue impresionante... me hubiera gustado vivirlo en primera persona", contó.

Marta, que llegó procedente del Rayo Vallecano en este pasado mercado veraniego, afirmó que los primeros meses en Sevilla no fueron fáciles. La situación por la que estaba pasando tanto el club como ella (no debutó en liga hasta la jornada 12 frente al FC Barcelona) le provocaron incluso ataques de ansiedad. "Lo pasé muy mal en los primeros meses. Tenía ataques de ansiedad casi a diario y entrenando. Superé la situación y ahora estoy mucho mejor. Renovaría por más años y estoy encantada con la ciudad, el equipo y mis compañeras. En esos duros meses quiénes me salvaron fueron mis compañeras", desveló.

No quiso dejar escapar la oportunidad la estudiante de psicología de referirse precisamente al vestuario del Betis, donde destaca por encima de todo, la unión que existe. "Tenemos una plantilla joven con pizcas de veteranía y nos acoplamos de maravilla. En el Rayo sentía lo que era una familia a nivel global: afición, vestuario... aquí a nivel de vestuario me encanta porque es muy sano y la relación es muy estrecha", afirmó una Perarnau que se declara 'fan' incondicional de su compañera de equipo, Merel van Dongen. "Me fijo en Merel desde antes de llegar al Betis. Me parece alucinante y el poder entrenar con ella es una suerte".

A modo de conclusión, fue cuestionada por la audiencia por: la futbolista del Betis con mayor proyección. La de Manresa, a la cual sus amigas, según ella, ya le dicen que se la ha pegado el acento andaluz, es ayudante del alevín femenino que entrena Bea Parra por lo que su respuesta fue clara: "Las chicas del alevín juega espectacular. Si se juega la 'Promises'... ojo... Tenemos una maravilla de chicas y tienen mucho fútbol por delante a las que le pido, por favor, que no pierdan la esencia del fútbol femenino y no se 'contaminen' de los aspectos negativos del masculino", concluye.

A escasos segundos del cierre de la conexión, Marta Perarnau realizó un once ideal de la Primera Iberdrola. Eligió a las siguientes futbolistas por su capacidad de dominar distintos aspectos del juego. Con sistema de 4-4-2, la alineación de la ex del Rayo fue la siguiente: Gerard (Betis)/ 'Nana' (Betis), Paula Andújar (Rayo Vallecano), Merel van Dongen (Betis), Ona Batlle (Levante)/ Carol Férez (Valencia), Ángela Sosa (Atlético de Madrid), Rosa Márquez (Betis), Virgy García (Sevilla FC)/ Oriana Altuve (Rayo Vallecano) y Bea Parra (Betis).