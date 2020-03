Van Dongen: "Esta situación también crea una conexión"

La futbolista del Real Betis Féminas fue entrevistada por De Telegraaf donde expuso cómo está viviendo ella personalmente la cuarentena en España así como el orgullo que siente hacia su compañera sentimental y de equipo, Ana Romero 'Willy' la cual se ha ofrecido como voluntaria para trabajar en el servicio sanitario español durante el coronavirus.

Ana Romero es Licenciada en Medicina y este año se presentó al examen del MIR. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció como medida extraordinaria la posibilidad de contratar a personas con licenciaturas en profesiones sanitarias. "Los médicos básicos ya están trabajando en el norte de España y a Ana le pueden llamar", cuenta Merel.

Hace unos días, la misma 'Willy' solicitó ayuda a través de su cuenta de Twitter para poder prestar su servicio tras el anuncio de la medida. Un gesto que la holandesa valoró. "Es genial por parte de Ana. Estoy cien por cien con ella y debemos de ayudar donde sea necesario".

A su vez, la defensora verdiblanca, habló sobre la situación que está viviendo confinada en su domicilio. Ella sacó el lado positivo y expresó el sentimiento de "unión" que también se genera en estas circunstancias. "Curiosamente en esta situación también se crea un vínculo. En nuestro vecindario se canta, se toca el piano e incluso se ha hecho un bingo real. Esa es la belleza del hombre, ¿no? Que podemos adaptarnos bien", señaló.

Como muchas de las personas que están encerradas en sus hogares, Merel, como trabajadora, también realiza su oficio centralizado en el fútbol y el deporte desde su domicilio. Aunque haya recibido pesas y elásticos de su club, contó cómo echa de menos el balompié en estos días. "Ahora tengo una enorme necesidad de correr. El fútbol no es solo mi trabajo, es mi hobby. Jugar al fútbol todos los días sería genial. A mí, me importa menos no salir o no poder ver a mis amigos", relató.

Una de las ventajas de la crisis del coronavirus para van Dongen es que podrá centrarse mas de lo habitual en su licenciatura en psicología de la Open University a lo que se une, un mayor tiempo para el descanso. "Puedo descansar más pero también me acuesto más tarde porque estoy menos cansada sin fútbol. Y por las mañanas, antes de las 10:00 horas, ya estoy fuera de la cama", reveló.

Por último, no fue optimista de cara al tiempo que pasará no solo ella, también el resto de españoles, confinados en sus casas. "Me temo que será más tiempo...", concluyó.