Milagros Martínez: "En Japón sí seguimos entrenando"

China comienza a ver la luz al final del túnel. En el país asiático, donde brotó el coronavirus que ha ido expandiéndose a lo largo de la geografia mundial, ha registrado su tercer día consecutivo sin contagios locales. Las medidas impuestas por el gobierno chino están dando sus frutos y brindan esperanzas de cara al resto del mundo.

Muy cerca del gigante asiático, en Japón, se encuentra Milagros Martínez, una entrenadora española que ejerce sus labores en el Suzuka Unlimited masculino que milita en la Japan Football League, la cuarta división japonesa. La ex entrenadora del Fundación Albacete femenino atiende a ESTADIO Deportivo para contar en primera persona cómo se vive el día a día en el país nipón -lugar donde se organizarán los próximos Juegos Olímpicos- tanto a nivel cotidiano como futbolístico.

La manchega sorprendió contando que, pese a la cercanía con el lugar donde se originó el brote de Covid-19, en Japón no se está llevando a cabo una cuarentena. "Aquí no tenemos cuarentena. Estábamos de pretemporada con el equipo y llevábamos siete semanas de trabajo y recién le di a los chicos una libre. Lo que sí, no hemos querido viajar por el tema del coronavirus y mi idea era venirme a España durante esos días pero me ha sido imposible", narra.

A la pregunta de por qué no se está llevando un confinamiento como tal en el país nipón, 'Mila', fue clara e hizo especial hincapié a las dos culturas tan distantes como son la española y la japonesa. "España y Japón poseen dos culturas muy distintas . Aquí si se dice que no se sale, no se sale. Y si se dice que se debe de comprar un producto de primera necesidad por familia, se hace. En España nos cuesta mas seguir este tipo de rutinas porque somos personas mas sociales. En Japón están acostumbrados a tener tifones u otros fenómenos meteorológicos que les hace permanecer cuatro o cinco días sin salir de sus casas", expone.

Una de las medidas que adoptó el gobierno japonés fue la de cancelar los eventos multitudinarios como los deportivos. La Japan Football League, que debió comenzar el 15 de marzo, se ha paralizado por el momento. Lo que no se a ha suspendido han sido los entrenamientos de equipos como el Suzuka Unlimited. Así lo cuenta su entrenadora: " Aquí seguimos trabajando. Entrenamos en las instalaciones municipales porque en Japón es difícil tenerlas propias y los amistosos se juegan pero a puerta cerrada. Lo que temo para cuando se reanude la competición es que tengamos que jugar en agosto. Aquí en verano hace un calor insoportable", relata. No obstante, advierte del cuidado que está teniendo el país nipón en este sentido para no hacer peligrar los Juegos Olímpicos "Han invertido mucho en infraestructuras", señala.

Milagros Martínez, que aterrizó en el Suzuka Unlimited en enero de 2019 e hizo historia siendo la primera mujer en ganar un partido de fútbol masculino en Japón, no quiso dejar escapar la oportunidad de reflejar lo cómoda y valorada que se siente allí a diferencia de lo que sintió en España. "Cuando terminé de entrenar al Fundación Albacete en Primera División Femenina -2018- no tuve ofertas. Ascendí con el equipo, estuve tres años en Primera y no lo valoraron. Yuriko Saeki -coordinadora del fútbol femenino en el Villarreal- me ayudó a mover currículos y me comentó que en Japón había un equipo masculino que buscaba específicamente una mujer como entrenadora y me lancé a la aventura. Aquí te tratan muy bien, te hacen sentir especial y una no se siente rechazada... No he notado machismo ni nada por el estilo y eso fue lo que le comenté a Eli del Estal cuando fichó en febrero por el club coreano. El otro día fui a comprar el pan y unos chavales me pidieron una foto... en Tokyo me pasó igual... eso en España jamás me había pasado. Ahora mi madre me dice que no me vuelva porque allí las cosas están peor", expresa.

Por último, habló acerca del posible horizonte que se vislumbra en la Primera Iberdrola si todo continúa como hasta ahora y agradece el no ser ella "quién tome la decisión" dada su complejidad. "Veremos si se reanuda la competición y si se puede alargar hasta final de junio pero también es una medida complicada. Es época de exámenes para muchas además de la dificultad que existe para compaginar trabajos si se decide jugar miércoles - domingo", concluye.