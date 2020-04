Tamara Ramos sobre los derechos de formación: "Se ha hecho un 'copia y pega' del masculino"

Uno de los temas que mayor controversia está levantando en el fútbol femenino español estos días esta siendo las cláusulas por los derechos de formación de las futbolistas menores de 23 años impuestas en el reciente convenio colectivo firmado en febrero. Algunas, que ascienden hasta el medio millón de euros, son unas cifras que no se corresponden con las que se mueve actualmente el fútbol femenino. Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON, uno de los sindicatos más activos en la firma del convenio junto a AFE, fue entrevistada en el podcast especializado en fútbol femenino #Futbolistas para tratar el asunto.

"El problema reside en el artículo 20 del convenio que habla sobre la compensación sobre preparación y formación. Con este artículo se ha hecho un 'copia y pega' del masculino, así que libremente los clubes han puesto unas cantidades que distan de los salarios que tienen las jugadoras actualmente. Estas futbolistas, que tienen menos de 23 años, finalizan su contrato y no pueden elegir libremente a donde ir porque les ponen unas cláusulas de 500.000 euros cuando tienen unos salarios que no llegan ni a los 24.000 euros", comentó con resignación. Estas cláusulas, solo podrán hacerse efectivas entre traspasos de clubes españoles. Así lo explican desde Futbolistas ON: "Esto es solo a nivel nacional . A nivel internacional entraría la FIFA que regula las transacciones aunque el reglamento FIFA detalla que han de ser los clubes que tienen que reclamar".

Las jugadoras a las que hace referencia Tamara Ramos, se encuentran en la lista publicada por el Larguero de la Cadena Ser en donde Ona Batlle y Eva Navarro del Levante están a la cabeza con unas cláusulas de 500.000 euros y la cierra Judith Luzuriaga del EDF Logroño con 10.000 euros. "La llamamos la lista negra porque estar ahí te condiciona tu carrera. No nos olvidemos de que son chicas jóvenes que están en un momento decisivo de su carrera profesional . Esto es desproporcionado y abusivo. Es un enriquecimiento injusto por parte del club de acogida. Me enciende que hemos estado un mes y medio con negociaciones duras cediendo con la parcialidad porque no había dinero y no entendemos desde Futbolistas ON que no habiendo dinero pueden pedir cláusulas de 250.000", cuentan desde Futbolistas ON. Además inciden positivamente en aquellos clubes que han sido consecuentes con la situación. "Hay clubes que mantienen la coherencia. Como por ejemplo el Logroño, el Madrid CFF, el Espanyol... que barajan cifras de entre diez mil y veinte mil... unas cifras acordes a la situación y salario de las jugadoras".

Desde Futbolistas ON quieren regular el artículo 20 del convenio que hace referencia a estas cláusulas y quieren hacerlo cuanto antes puesto que el mercado de fichajes esta a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el problema se está alargando en el tiempo y Tamara Ramos asegura que la solución pasa por 'sentarse'. "Nosotros pusimos una reclamación el jueves 19 de marzo en la comisión paritaria a la Asociación y a día de hoy estamos esperando contestación. Tenemos problemas con el tiempo ya que es complicado al ser de fichajes. El gran problema parece sentarnos y realizar una reunió telemática y aún ni AFE ni la Asociación nos han contestado. Es cuestión de hablarlo y lo que pedimos es establecer una tabla coherente como la de FIFA. El organismo lo divide en 4 categorías: 90.000, 60.000, 30.000 y 10.000. Si lo extrapolas al fútbol femenino, con los ingresos que hay y con un convenio recién estrenado hemos pedido un tope de 20.000 euros".

Algunas de las futbolistas implicadas, según desveló Tamara Ramos, han reclamado a AFE por estas cláusulas pero de momento, no han recibido una respuesta clara. "Esta situación desde Futbolistas ON no la entendemos. Es algo que esta perjudicando mucho a estas 17 jugadoras que han enviado correos a AFE y que primero el sindicato les dijo que no iban a hacer nada y ahora que reclamen por lo social... no quiero hablar por otro sindicato que no es el mío pero no lo entiendo...".

Ya por último espera que esta situación"Nosotros tenemos que luchar por los derechos de las jugadoras. Se puede hasta vulnerar un artículo de la Constitución española, el 35, ya que se está poniendo un obstáculo a la libre elección de la profesión u oficio. Esto hay que cambiarlo ya por las que vendrán despuésOjalá en un futuro estas cifras se puedan mejorar.", concluyó.