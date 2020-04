Sara Serrat: "Vine al Sevilla para salir de mi zona de confort"

Guardameta, escritora, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lleva una escuela de formación de porteros, colabora escribiendo columnas en Viva Huelva y actualmente se está preparando un doctorado al mismo tiempo que escribe una novela. Ella es Sara Serrta, futbolista del Sevilla FC Femenino que fue entrevistada en la cuenta oficial de Instagram de su agencia de representación, "Solo Cracks". Trató variedad de temas preguntados tanto por su entrevistador, en este caso, su agente Edgar Merino, como preguntas formuladas por la audiencia que se dio cita en el directo. La onubense vive actualmente una temporada atípica. De ser indiscutible en el Sporting de Huelva a no tener prácticamente minutos en la capital andaluza.

Una de las preguntas que le hicieron a la guardameta onubense fue que diera consejos para llevar de la mejor manera el confinamiento. La sevillista hizo hincapié en planificarse las tareas. "Es muy importante mantener un horario y planificarse. Entrenar, trabajar, estudiar, cocinar... dentro de casa hay muchas cosas por hacer a las que puede que no estemos acostumbrados y ahora tenemos tiempo para aprovechar. Espero que después de esto aprendamos a valorar lo que tenemos cada día".

A su vez, pese a que aún le queda un largo recorrido en la élite, Serrat aseguró que una vez finalizada su etapa como futbolista, no le gustaría alejarse del fútbol. "Me encantaría estar ligada a la docencia como profesora de Educación Física. En ese sentido, no me gustaría estar desligada del fútbol y mantener mi escuela de porteros. Lo que tengo claro es que me encantaría seguir formando. La base es el futuro". No obstante, y aunque le encantaría dedicarse a la docencia, no esconde que uno de sus sueños sería poder ser entrenadora de porteros y porteras en un equipo. "Sería mi sueño", expuso.

Sara Serrat, lleva una escuela de jóvenes porteros que lleva su nombre. Tiene sedes tanto en Huelva (Gibraleón, Moguer) como en Sevilla (Pilas) y la creó dada a una debilidad que encontró ella cuando empezó bajo los palos. "A mí se me despertó el gusanillo de la portería a los 13 años y no teníamos entrenamientos específicos de portería ni eventos. Vi una debilidad. En la escuela ofrecemos ese servicio que quizás no todos los equipos pueden ofrecer en edades de formación".

Acerca de sus inicios, la portera internacional desveló que empezó a ponerse bajo los palos de casualidad. "En un equipo estaba de lateral derecho y un día, me molestaba el tobillo. Entonces me pusieron de portera, empece a parar y ahí me quedé. Me lo tomé en un principio como un desafío. Y luego, se fueron sumando experiencias. Al final acerté por todo lo que me ha venido después: debutar en Primera División, la llamada de la andaluza, en ir convocada con las categorías inferiores de la selección española, ir con la absoluta, ganar una Copa de la Reina..."

Sara Serrat también habló sobre su actual situación en el Sevilla FC. De ser indiscutible en el Sporting de Huelva a no tener prácticamente minutos con la elástica hispalense. Pese a ello, no se arrepiente de la decisión que tomó en un club que las trata, según indica, como "profesionales". " Yo salí de Huelva para intentar quitarme de mi zona de confort. No tuve prácticamente mejoría en los últimos años y salí para seguir creciendo. A veces hay que romper barreras y salir de esa zona para seguir creciendo. El Sevilla se interesó por mí, pensé que era lo mas adecuado y no me arrepiento de la decisión. Por 'A' o por 'B' estoy jugando menos y coincidió también que me lesioné. Estoy contenta de poder compartir entrenamientos con dos de las mejores porteras de España: Noelia Ramos y Cata Coll y de tener los entrenamientos específicos de porteras con Antonio (entrenador de porteras del Sevilla FC Femenino) que un club de Primera merece".

En la misma línea, aseguró que le "encantaría" poder jugar en el Sánchez-Pizjuán. "Nos encantaría que nos abrieran el Pizjuán. Jugamos en el Jesús Navas que está reformado y estamos disfrutando de un magnífico estadio con césped natural. No nos quejamos, pero nos hace ilusión jugar en el Pizjuán".

Su alto rendimiento bajo los palos, especialmente en el Sporting de Huelva con quién conquistó la Copa de la Reina en el año 2015, le permitió cumplir su sueño de ir convocada con la selección española absoluta y compartir vestuario con uno de sus referentes, Sandra Paños. No obstante, su gran ilusión es poder ir a un Mundial u Eurocopa. "Gratifica mucho ir. El estar allí, poder compartir entrenamiento con las mejores jugadoras, entrenar al máximo nivel, aprender y absorber todos los conocimientos que puedas. Supone mucha felicidad y es la recompensa al trabajo".

Pero Sara, no es solo futbolista. La gurdameta también tiene una faceta escritora. En 2019 publicó su primer libro 'Parando Letras' que trata sobre reflexiones de la onubense de distintos aspectos de la vida y a día de hoy está escribiendo una novela. "Me gusta despejar la mente escribiendo y reflejar en el papel aquello que no nos atrevemos a decir. 'Parando Letras' son reflexiones que están escritas en un autobús, en la cama... cuando me paraba a pensar y valorar. Con la novela voy tranquilamente porque no quiero que sea escrita con prisa. Ya está bastante avanzada y espero que pronto pueda estar terminada", aseguró una Serrat a la que le gusta leer a Defreds, Javier Castillo o Albert Espinosa.

La audiencia le pidió a Serrat que diera consejos para los porteros y las porteras y para la sevillista, la valentía, es clave. "Una portera tiene que ser valiente en todos los aspectos: bajo palos, aéreo, con los pies... otra cualidad es la comunicación. Podemos ver todo el campo y tenemos que comunicarlo. Nadie ve el campo como nosotras".

Por último, se atrevió a nombrar, según su criterio, a las cinco mejores porteras de la Primera Iberdrola donde incluyó a la meta chilena del PSG y ex del Valencia, Tiane Endler. A cada elegida, la describió con una serie de atributos que la definen. "En primer lugar elijo a Sandra Paños que es rápida, segura y valiente. En segundo, a Lola Gallardo que al igual que Paños es valiente y además muy comunicadora. En tercer, a Mariasun Quiñones, ágil y fuerte. En cuarto lugar a mi compañera Cata Coll que es valiente, segura de sí misma y muy tranquila y por último a Tiane Endler del PSG, ágil, valiente, segura...".