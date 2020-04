Paula Perea: "¿La renovación?, mi intención es seguir en el Betis"

Antes de llevar a cabo su correspondiente sesión vespertina de entrenamiento, Paula Perea Ramírez (Sevilla, 19/06/1996) atiende telefónicamente confinada desde su domicilio la llamada de ESTADIO Deportivo. La futbolista del Real Betis Féminas y también estudiante de Fisioterapia, irremplazable para María Pry, Antonio Contreras y ahora para Pier Luigi Cherubino, cuenta cómo está pasando estos días de cuarentena, trató el tema de su renovación, el origen del proyecto solidario 'Juntas Venceremos' y desveló lo extraña que está siendo esta Semana Santa para la lateral zurda, que vive esta festividad los 365 días del año.

-Pregunta: El parón ha llegado en un momento en el que estabais al alza...

-Respuesta: Veníamos mirando hacia arriba y después de ganar al Rayo Vallecano, jugábamos contra el Tacón que venía tocado de su anterior partido contra el Deportivo. Nuestro punto de inflexión fue contra el Atlético de Madrid en Copa, ahí noté realmente que el equipo iba por el buen camino. Ya estábamos encontrando nuestro estilo de juego y ha llegado un parón que nadie se esperaba...

-P: ¿Cómo está viviendo esta atípica temporada para el Betis?

- R: Esta es una de las temporadas donde más estamos aprendiendo. Yo lo catalogaría como un año de transición. Se fueron María Pry y Ana Llamas que eran pilares fundamentales de la sección puesto que no solo se dedicaban a entrenar al primer equipo. Este año ha sido una buena prueba para comprobar cómo respondíamos todos y bien es cierto que nos ha costado arrancar varios meses.

-P: Y sobre Pier, ¿qué me puede decir?

-R: Pier tiene una filosofía de vida muy clara que consiste en disfrutar al máximo de los momentos. Él nos lo transmite así pero cuando nos ponemos las botas quiere que lo demos todo y hemos pillado bien el mensaje. Es un gran gestor de grupo y estamos todas muy contentas con él. Al haber sido futbolista nos entiende y empatiza con nosotras. Nos esta dando todo aquello que a él le hubiera gustado tener como futbolista.

-P: Parece que los derbis esta temporada están gafados...

-R: En Sevilla los derbis tanto masculinos como femeninos son primordiales... Es un partido muy especial para los sevillanos y es una pena que de momento, nosotras, no lo hayamos podido disputar esta temporada. Para mí fue un sueño jugar en el Benito Villamarín con 23.000 personas. En las gradas estaban todos mis amigos, mi familia... Fue increíble. Demostramos que el fútbol femenino en Sevilla también interesa.

-P: También es muy especial para los sevillanos, la Semana Santa, ¿cómo la está viviendo sin cofradías en las calles?

-R: En casa, lo primero que hago al levantarme mientras desayuno es ver Semana Santa y más en esta semana. Me la estoy tomando como si estuviera pasando pero con la imposibilidad de ir a ver las cofradías. Era primordial que con lo que está sucediendo, la Semana Santa en Sevilla no se celebrara puesto que congrega a muchas personas. Lo primero es la salud y ahora toca revivirla de forma diferente a otros años y rememorar ediciones anteriores.

-P: ¿Qué está llevando a cabo en este confinamiento que antes le era imposible?

-R: Lo que más hago es leer. Antes, con la rutina habitual, no le dedicaba mucho tiempo y ahora, en casa, mínimo leo dos horas al día. En cuanto a los estudios, me quedan solo dos asignaturas para terminar Fisioterapia pero con la incertidumbre que existe ahora en cuanto a los exámenes, no se sabe qué va a pasar...

-P: ¿Cómo están viviendo, especialmente las nuevas incorporaciones invernales, el confinamiento lejos de su familia y recién aterrizadas en Sevilla?

-R: Tiene que ser difícil el estar lejos de tu familia en estos momento y más, como dices, habiendo llegado nuevas. Todos los días hablamos por nuestros grupos o hacemos videollamadas grupales y les preguntamos cómo están.

-R: Termina contrato en junio... ¿le gustaría continuar en el Betis?

-P: Me gustaría pertenecer muchos años al Betis. Ya se verá que ocurre...





-P: Recientemente, Martina Piemonte rescindió su contrato con el club... ¿os sorprendió su decisión? -R: Martina es una persona muy familiar y yo con ella tenía una buena relación. La llamaba y ella estaba aquí sola en Sevilla. Tenemos que ser conscientes de que su familia estaba en el epicentro de la enfermedad. Nosotras respaldamos al 100% su decisión.

-P: Cómo se lleva que una de vuestras compañeras, Ana Romero 'Willy', además esté en la dirección deportiva de la sección

-R: Nosotras ya somos todas adultas y jamás hemos tenido un mal entendido con 'Willy'. Ella sabe diferenciar cuando está en el vestuario y cuando tiene que ejercer en la dirección deportiva. Una vez que está en el vestuario es una compañera más. Ha demostrado ser una buena profesional y ahora lo demostrará, como estamos viendo, en los hospitales. Willy está capacitada para hacer un buen equipo en el Betis.

-P: Junto a otras compañeras suyas, pertenece al proyecto solidario de 'Juntas Venceremos', el cual, pretende lograr 20.000 euros para combatir el Covid-19 ¿cómo surgió la idea?

-R: A la cabeza de todo esto está Vicky Losada (FC Barcelona). Ella se lo transmitió a Marianela (Szymanowski) y ella lo pasó por nuestro grupo de Whatsapp. Y en el Betis, la mayoría ha querido colaborar. Lo último que nos dijeron es que ya se había alcanzado más o menos la mitad de la cifra mínima a la que se quiere llegar (20.000 euros)".

-P: ¿Cómo cree que se retomará la competición?

-R: Si vuelve sobre junio o julio, la RFEF tendrá que tener en cuenta que las temperaturas son elevadas en esa fecha. En Sevilla, por ejemplo, no se podrían disputar partidos antes de las 20:00 horas de la tarde. Nosotras podríamos porque estamos más acostumbradas pero quizás equipos del norte no lo estén y lo pueden pasar mal. Si se juega dos veces en semana para acortar plazos, nos tendríamos que sacrificar para que se pueda terminar la temporada lo mejor posible.

-P: ¿Qué opina acerca de la rebaja salarial que han hecho los futbolistas del Betis para evitar un ERTE?

-R: Lo que han hecho ha sido un ejemplo para todos los futbolistas. Lo han hecho de forma voluntaria. Ellos son la cabeza visible del club, no solo estrellas.

-P: Para finalizar, ¿qué es lo primero que hará una vez finalice el confinamiento?

-R: Lo primero que haré será ver a mi sobrina y a mi hermano. Luego, iré a dar patadas a un balón (risas).