Andrea Medina firma su primer contrato profesional con el Real Betis

La joven canterana del Real Betis, Andrea Medina (Sevilla, 11/05/2004), ha firmado su primer contrato profesional con el Real Betis tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes hasta 2022. El cuadro verdiblanco ata así, a una de sus futbolistas más prometedoras.

La heliopolitana se desempeña como lateral zurda en el filial que entrena José Juan Luque que es líder destacado del Grupo IV de la Primera Nacional con 51 puntos con un colchón de ocho unidades sobre el segundo clasificado, el Cádiz CF.

Medina ha disputado en total con el segundo equipo 18 encuentros, todos ellos como titular. Su alto rendimiento en el filial, le ha permitido dar el salto al primer equipo. Su debut en la Primera Iberdrola de la mano de Pier Luigi Cherubino se produjo el 25 de enero en la CD Luis del Sol ante la Real Sociedad en el encuentro correspondiente a la jornada 18. El partido terminó con empate a uno y la lateral ingresó en el terreno de juego en el minuto 74 sustituyendo a Marta Perarnau.

La futbolista llegó a la cantera del Betis en la temporada 2018/19 procedente del Camas CF. La pasada campaña desempeñó sus labores en el equipo cadete, en el juvenil y disputó la fase de ascenso con el filial.

Andrea Medina destaca especialmente por su potencia física, velocidad y desparpajo. Dichas cualidades le han servido no solo para debutar en Primera división sino también para ir convocada con la selección española sub-16 y sub-17. Con la sub-16, se proclamó campeona del Torneo de Desarrollo UEFA Sub-16 femenino.

Andrea Medina no pudo esconder su felicidad en unas declaraciones en los medios oficiales del club tras la firma de su primer contrato profesional con 15 años. "Estoy súper feliz. Llamó Mariví a mis padres y me lo contaron. Quiero agradecer al Betis y a Pier por la confianza que han depositado en mí... es un privilegio y era uno de los objetivos desde pequeñita. Debutar con esta camiseta es un orgullo. En un mes me llegó la llamada de la selección española y el debut con el primer equipo. No puedo estar más contenta", expuso.

Asimismo, comentó una anécdota que tuvo con la capitana Irene Guerrero en uno de sus primeros entrenamientos con la primera plantilla. "Irene vio que mis botas estaban un poco rotas y me dijo que si quería la suyas. Yo le dije que no... que me daba vergüenza. Pero ella insistió en que me las quedara y me las quedé. Me quede flipando", cuenta.