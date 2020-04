Auxi Jiménez: "El fútbol fue injusto con aquel Sevilla Femenino"

En una época donde la oscuridad se ceñía sobre el fútbol femenino, que pasaba desapercibido, hubo una jugadora, a la que por aquellos tiempos, ya le pedían autógrafos y fotos. Una práctica que actualmente, cada vez es más habitual pero antes no era una costumbre. Auxi Jiménez (11/01/1975) ha sido posiblemente, una de las mejores delanteras que ha habido en el panorama nacional. Fue una de las artífices del histórico 'triplete' del Atlético Málaga en 1998, integrante de aquel Levante pionero con quién alzo dos ligas, tres Copas y una Supercopa, pasó por las filas del Estudiantes de Huelva en aquella época ya liderado por Antonio Toledo y Manuela Romero, fue la delantera del mejor Sevilla Femenino que se recuerda y formó parte de aquella selección española que quedó tercera en la Eurocopa de 1997.

La ariete malagueña atiende telefónicamente a ESTADIO Deportivo confinada en su Ronda natal donde analiza su trayectoria profesional así como sus años en el Sevilla.

Pregunta: ¿Qué fue de Auxi Jiménez?

Respuesta: Actualmente me encuentro viviendo en Ronda. Trabajo en el área de deportes del Ayuntamiento y vivo el día a día con la familia.

P: Se retiro a una temprana edad, a los 33 ¿Qué le motivo para ello?

R: Estuve en el Sevilla FC tres temporadas y la vida familiar ya comenzaba a llamarme. Tuve que dejar el fútbol para poder formar una familia. Yo tenía trabajo ya aquí en Ronda...

P: ¿Cuántos años cotizó?

R: Cero, ninguno. Yo me calcé las botas por primera vez de forma tardía a los 18 años y a los 21 de una manera ya más profesional. No había un derecho legal y los clubes no estaban obligados a asegurarnos.

P: ¿Cree entonces que se aprovecharon de su ilusión?

R: A nivel social, no hubo ningún aprovechamiento. Yo por lo menos, no sentí que se aprovecharan de mí.

P: Muchos hablan del Levante como el 'club pionero' del fútbol femenino español. Usted, que jugó allí ¿Por qué lo fue?

R: El Levante fue un club pionero en el fútbol femenino ya que nos comenzaron a pagar por jugar, algo impensable en aquellos días. Yo en el Levante me pude permitir vivir como un futbolista masculino. Bien es cierto, que no con todos los lujos ya que compartíamos piso y no teníamos ni mucho menos los sueldos que ellos tienen. Era un sueldo decente que te daba para vivir exclusivamente el año. En aquella época pude haber estudiado o trabajado al mismo tiempo pero quise dedicarme plenamente al fútbol.

El fútbol femenino en España, a parte de todas las generaciones de futbolistas que han ido pasando, le debe mucho al Levante por ser ese primer club que abrió las puertas a muchas jugadoras para que pudieran dedicarse al fútbol de manera remunerada. Y el Levante, le debe mucho a Antonio Descalzo. Un loco del fútbol femenino que apostó realmente por nosotras y por darnos un hueco en la sociedad que antes no teníamos.

P: ¿Tuvo que compaginar muchas tareas cuando era futbolista para llegar a fin de mes?

R: Actualmente, el mismo club te puede ofrecer otro trabajo dentro como puede ser el de entrenar a algún equipo de las categorías inferiores. En un tiempo atrás, eso no se daba. En mi caso, yo estuve en clubes cerca de Ronda para poder entrenar y hacer vida allí. Los viernes me desplazaba para jugar. No entrenaba durante la semana con el resto de mis compañeras.

P: Estuvo en aquel Atlético Málaga que logró el 'triplete' en 1998 ¿Qué me puede decir de aquel equipo?

R: Aquel grupo estaba formado por unas 'currantas' que jugaban por amor al arte tuvieran campo o no tuvieran. Era un grupo con una tremenda ilusión y con todo ello, los títulos vinieron solos.

P: También formó parte del Estudiantes de Huelva donde ya estaban Manuela Romero y Antonio Toledo ¿Qué significan ellos para el fútbol femenino?

R: Muchísimo. Con los pocos recursos y la poca inversión con la que cuentan siempre sacan adelante al equipo. Es para ponerles un monumento.

P: ¿Le hubiera gustado probar en el extranjero? ¿Le llegó alguna oferta?

R: Fue uno de mis sueños. Cuando una está en el 'top' del fútbol femenino en España y se habla tanto de una para lo que era la época en donde no teníamos a penas espacio en los medios... te llegas a ilusionar. No me llegaron ofertas serias ni a nivel económico merecían la pena... Algún rumor hubo de algún club europeo pero nada concreto...

P: Sobre su paso por la selección española, fue integrante de aquel equipo que quedó tercero en la Eurocopa de 1997 ¿Os sentisteis de alguna manera dolidas por no haber tenido el reconocimiento suficiente? Pasaron desapercibidas...

R: Totalmente. A nivel Federativo no nos han tenido en cuenta y hemos tenido una discriminación brutal. Cualquier sub-21 masculino cobraba más que nosotras. Volviendo a la pregunta de antes, de si jugaron con nuestra ilusión... ahí si que nos utilizaron un poco.

P: Y sobre Ignacio Quereda ¿Qué me puede decir?

R: En mis primeras convocatorias coincidió con un limpiado de la selección puesto que algunas componentes se revelaron y las que hablaban más de la cuenta, dejaron de ir. Quereda era una persona peculiar, víctima del machismo cultural. Yo hubo tiempo que dejo de ir cuando era una de las delanteras en mejor forma de España. Esto si pasa en el masculino, la gente y los medios se le hubiera echado encima... Pero por aquella época no teníamos la repercusión que tiene ahora el fútbol femenino. El manejaba a su antojo y nadie entraba al trapo.

P: Me habla de una limpia... ¿Cree que hubo otra que afectó a ciertas futbolistas después de que las internacionales cargaran contra el seleccionador tras el Mundial de 2015?

R: No se si fue una limpia o no porque yo no he estado ahí pero si que sorprende que jugadoras como Vanesa Gimbert que siempre ha estado en los mejores equipos de España dejara de ir. Vero Boquete, que es de lo mejor que ha dado este país, también dejó de ir, Soni (Bermúdez), Priscila que es una pedazo de futbolista igual... En una selección se esta por el juego que una desempeña...

P: Estuvo en el mejor Sevilla que se recuerda ¿Cree que os faltó un título?

R: El fútbol no fue justo con el Sevilla Femenino. Tuvimos que ganar aquella liga que se nos escapó por un solo gol y nos la merecíamos todos. Desde las jugadoras, el club, la afición que estaba siempre impresionante, el cuerpo técnico liderado por Sebastián Borrás que formó un auténtico equipazo con Avión, Alicia Fuentes, Nadia, Willy, Vanesa Gimbert... Compartí vestuario con grandes jugadoras. Se hicieron buenos fichajes y fuimos un grupo que vivió un sueño al que le faltó un título.

P: ¿Qué me puede decir de la afición en aquellos momentos? ¿Había más interés antes por el equipo incluso que ahora?

R: Aquello fue un bombazo. Del Nido estaba por la labor de echarnos un cable. No es lo mismo hacer un equipo con jugadoras que estaban empezando a hacerlo ya con futbolistas que tenían experiencia en la categoría y en ese equipo había una muy buena mezcla. Hacíamos un fútbol bonito y en ese Sevilla se dieron todos los condicionantes para hacer buenas temporadas con el trabajo y esfuerzo de cada persona que componía aquel equipo. Esas cosas solo pasan una vez... jugábamos en alguna ocasión en el campo del Sevilla Atlético y aquello era una maravilla... La gente iba a vernos y sentían mucho el equipo. Del Sevilla actual no puedo hacer muchas referencias porque estoy algo desconectada...

P: Durante la época que estuvo en el Sevilla, pareció que el fútbol femenino podía dar un gran paso que al final no se dio ¿Qué cree que ocurrió para que se estancara?

R: Yo desde dentro nunca he sentido que llegara a despegar de verdad en 16 temporadas que he jugado al fútbol. Me limité a disfrutar del fútbol como una enana. Si pensabas en lo injusto que era el fútbol femenino comparado con el masculino, lo dejabas, eso es así. Lo disfruté sin más y desde dentro sabemos lo que hay. Una cosa es que no perdamos la esperanza y otra es que nos conformemos con píldoras. Hay pistoletazos en el fútbol femenino como el 'boom' del Sevilla, ese primer Levante... Pero no todo es oro lo que reluce... Esto va de la mano con la sociedad. Ni es tan fácil que el machismo se elimine ni que el feminismo se establezca. Es un proceso lento.

P: Esta temporada, los derbis parece que están gafados. Cuando usted jugaba, al no estar el Betis Féminas, no pudo disputar ninguno ¿Le hubiera gustado?

R: Me habría encantado jugarlo y daría la vida por ello. La gente cada vez esta más pendiente de los derbis femeninos e incluso se abrió el Villamarín para disputar uno y se presentaron miles de personas. No soy antibética pero el Sevilla fue el equipo que llamó a mi puerta y le guardo un gran cariño al club. Pasé muy buenos años allí...

P: ¿Qué le parece el Sevilla actual?

R: Estoy muy desconectada... algún partido veo pero poco...

P: ¿Siente envidia por las condiciones de las que goza el fútbol femenino actualmente?

R: Muchísima, pero en el buen sentido. Mira que para la época fui mediática, la gente me pedía fotos, autógrafos... pero me imagino qué hubiera pasado si estuviera jugando ahora y me da envidia. Yo hubiera disfrutado muchísimo y mi familia mucho más al poder verme por televisión y en los medios. Siento una envidia brutal.... habría sido maravilloso.

P: Por fin se firmó el convenio colectivo...

R: Con el convenio es otra puerta que se abre. Desde lejos ha sido una vergüenza que hayan tardado tanto en llegar a un acuerdo para la firma ¿Se necesita tanto para colocar al fútbol femenino en su lugar? Hablando con Vanesa (Gimbert) le decía que no entendía que tuvieran que llegar incluso al punto de ponerse de huelga para que se firmara ¿No había ninguna persona que llegara y dijera desde el principio qué querían y lo llevara a cabo? Me da vergüenza que pase esto. Yo lo comparo con la política. Al final hay peleas entre unos y otros y todo en base a un beneficio económico...

P: ¿Qué futbolista le sorprendió más de su etapa?

R: Yo jugué con Mar Prieto, una de las futbolistas con más internacionalidades y en aquella época era mas difícil sumar muchas puesto que jugábamos a lo sumo 2 partidos al año. Laura del Río, Vero Boquete... He tenido la suerte de poder jugar ante diferentes generaciones.

P: ¿Y jugadora con la que le hubiera gustado compartir vestuario?

R: En ese sentido soy bastante despistada. No tuve ídolo dentro del fútbol femenino y como futbolista siempre me he rodeado de las mejores. Me quedo con ellas.

P: ¿Se esperaba esta progresión del fútbol femenino? Aunque para la época, usted ya era bastante reconocida...

R: Para nada me lo esperaba. Las nuevas generaciones son unas privilegiadas si lo comparamos a cuando yo era futbolista que demasiado era las que hemos llegado a algo. La selección esta dando pasos y las jugadoras ya muchas se pueden dedicar al fútbol y eso es porque se está cuidando el fútbol femenino.

Cuando era futbolista, yo no me esperaba que la gente me pidiera autógrafos, fotos... Dentro de la época que me tocó, yo fui muy reconocida. En redes sociales aún leo mi nombre en alguno de los retos que se hacen hoy en día. Algo hice bien porque es muy difícil que muchos años después la gente te siga recordando...