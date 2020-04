Olga Carmona presume de dotes culinarias durante el confinamiento

La protagonista en esta ocasión del serial Un día con... promovido desde la cuenta oficial de Instagram del Sevilla FC Femenino fue, Olga Carmona. La canterana mostró cómo es su rutina desde que arrancó el confinamiento.

En primer lugar, tomó fuerzas con un buen desayuno antes de ponerse manos a la obra para realizar la sesión colectiva de entrenamiento junto a sus compañeras de equipo a través de la aplicación Zoom.

Una vez superado el entrenamiento, tocó el turno del almuerzo. Ahí, la de Sevilla Este, al igual que en el costado zurdo del Jesús Navas, mostró una gran maestría en la cocina. Aceptó el reto de Cata Coll que le lanzó en el último capítulo y lo batió con creces con unas lubinas al horno con patatas y verduras. "Catalina, creo que no ha sido buena idea que me nominaras en este reto... te he dejado en evidencia", manifestó.

Tras ello, en la hora de la merienda, animó a Inma Gabarro, que recientemente debutó con el primer equipo ante el Espanyol en liga el 22 de febrero, a participar en el serial.

Además de todo ello, Olga Carmona, tal y como declaró en Filigranas de el Diario As, también aprovecha la cuarentena para ponerse al día con la universidad. "Llevo la carrera bastante bien pero este año ha sido complicado porque tengo asignaturas duras pero el confinamiento me va a venir bien", aseguró la estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La internacional con las categorías inferiores de la selección española se definió como una estudiante de "hincar codos".

Durante la tarde, llevó a cabo una sesión de movilidad y 'core', jugó con su perro y terminó el día con la cena que consistió en una completa ensalada.