Maite Albarrán se interesa por la socia más antigua del Sevilla FC

Las personas mayores son uno de los colectivos que más está sufriendo la pandemia provocada por el Covid-19. Al ser considerados como grupo de riesgo, viven el día a día con incertidumbre y sin poder recibir visitas de sus familiares más cercanos para evitar contagios. Es por ello, que muchos se pueden ver solos y el confinamiento se les puede estar haciendo cuesta arriba.

Para poderles dar una alegría, en el Sevilla FC Femenino, se han puesto manos a la obra y su capitana, Maite Albarrán, llamó a la socia más antigua de la entidad de Nervión, Josefa Pinto, de 85 años de edad.

La central de Utrera, se interesó en primer lugar por cómo está llevando la cuarentena, a lo que la socia número 185, respondió. "Lo estoy llevando con un poquito de paciencia, aguantando como nos han pedido y por la cuenta que me trae me tengo que cuidar. Siempre he sido muy activa, con 85 años creo que está bien".

La aficionada sevillista durante la conversación, lamentó el no poder haber ido hasta ahora, a ningún encuentro del primer equipo femenino. "En mis tiempos no había fútbol femenino, y cuando me invitaron a un partido, no pude ir por enfermedad de mi hermana". Ante ello, Maite Albarrán no dudó en invitarla cuando la situación mejore a presenciar un encuentro de la Primera Iberdrola en el Estadio Jesús Navas.

Como no podía ser de otra manera entre dos personas que sienten el sevillismo muy intensamente, la charla tomó un color rojiblanco y Josefa, recordó aquellos momentos en los que iba al antiguo Viejo Nervión a animar a 'su' Sevilla. "En mi casa ha habido siempre un equipo de sevillistas. Sin ser socia, era abonada e iba al Viejo Nervión desde chiquitill a. Iba a echar el día al campo y acabábamos en el campo de fútbol. Fíjate si hace tiempo", destacó.

La socia más antigua del Sevilla FC agradeció enormemente la llamada de Maite Albarrán y en la conversación telefónica, se mostró contenta y risueña gracias al gesto de la capitana hispalense. Un pequeño gesto que causó una gran alegría en estos tiempos difíciles.