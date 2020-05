Bea Parra: "Quiero seguir un año más y retirarme en el Betis"

Beatriz Parra Salas (Badajoz 31/07/1987) o 'Beíta' como se la conoce en el mundo del fútbol, es ese tipo de futbolista que refleja a la perfección que en el fútbol la mente es un factor diferencial en el terreno de juego. Pese a estudiar Nutrición, se ve en un futuro ligado, como no podía ser de otra manera, al fútbol y cerca de los banquillos. Actualmente entrena al alevín femenino del Real Betis y cada vez que se le pregunta por tal, esboza una sonrisa.

A sus 32 años afronta la recta final de una dilatada carrera como futbolista que espera terminar el terreno de juego y vestida de verdiblanco. La máxima goleadora de la historia del Real Betis en la Primera división femenina con 27 dianas atiende telefónicamente a ESTADIO Deportivo justo tras terminar de elaborar material sanitario para los centros hospitalarios en su lucha contra el Covid-19 en el centro logístico habilitado en el Estadio Benito Villamarín



- ¿Cómo está llevando la cuarentena?

- Bastante bien. Es cierto que esperaba que la situación fuera más complicada a nivel personal pero me encuentro genial. Invierto mucho tiempo en mis aficiones que las tenía olvidadas por falta de tiempo como el cine, la lectura y también le dedico mucho tiempo a entrenar. Intento hacer dos sesiones al día.

- Ahora con las bicicletas estáticas que os entregaron tienen un elemento más para ejercitarse...

- Nos ha cambiado la vida a todas. Tenemos muchos problemas de espacio por el deporte que practicamos y a la hora de entrenar, la bicicleta ha sido un soplo de aire para todas. Me encanta la bici y en mi familia somos muy aficionados al ciclismo.

- ¿En esta cuarentena ha descubierto algún talento oculto?

-A mi edad, los talentos han salido a la luz hace tiempo (risas) y estoy reforzando los que ya tenía. Soy muy aficionada al cine, las series y muy 'cocinitas'. Ahora que tenemos un poco más de tiempo invierto más en la elaboración del plato.

- ¿Cómo vive estos días de incertidumbre por lo que pueda pasar con el futuro de la Primera Iberdrola?

- Con preocupación. La situación social es la que es y no tenemos que olvidarnos que lo importante ahora mismo es lo que está pasando en el mundo. Si pensamos en nuestro futuro... está un poco en el aire... cada jugadora tiene una situación diferente y en mi caso tengo 32 años y no es la misma que puede tener 'Rosita' (Márquez). A nivel competitivo aunque sigamos entrenando en casa y llevar una vida profesional, no tenemos mucha idea de que pasará con nosotras.

- ¿En qué momento llegó el parón para el Real Betis? Estaban en línea ascendente.

- Nuestra progresión estaba ahí. Habíamos hecho una vuelta horrible y en la segunda con la llegada de Pier a nivel colectivo ha sido maravillosa y a nivel individual cada una de nosotras nos encontrábamos mucho mejor en el campo. Esa comodidad se transformó en los resultados que consiguió el equipo. Nos ha dado mucho coraje que todo haya terminado así. Otros equipos pueden tener la sensación contraria pero para nosotras ha sido un parón en seco a una progresión increíble desde que llegó Pier.

- ¿Cree que puede afectar mucho a su rendimiento este parón?

- Me encuentro incluso mejor que nunca porque estoy hasta perdiendo peso (risas). Me dedico a la nutrición y tengo algo más controlado si esa perdida de peso es debida a la pérdida de masa muscular o si es que de verdad estoy cuidándome mucho y comiendo bien. A nivel de rendimiento no lo sé porque no puedo medirme. Por mucho que entrenemos en casa hasta que no nos pongamos con un balón por delante, no podremos medir el rendimiento.

- ¿Qué balance haría de la temporada?

- Era necesario un cambio en el juego del equipo y en la implicación para que sacásemos buenos resultados. La llegada de Pier ha sido determinante para que nos encontrásemos mejor como personas, felices y eso es lo que ha marcado el cambio. Un Betis sin identidad en la primera vuelta, sin juego, sin alegría... y en la segunda se ha visto lo contrario.

- ¿Qué me puede decir de la característica filosofía de vida que tiene Pier Luigi Cherubino?

- Me parece determinante que un jugador se sienta feliz y como he dicho en alguna otra entrevista... "que alguien tenga un sitio donde fracasar y no pase nada", esa frase me gusta mucho. Quizás en la situación que llegó Pier propiciaba que ese momento de felicidad fuera lo que mas necesitáramos... dice mucho de él y de su inteligencia como entrenador. Lo que necesitábamos en ese momento era felicidad y confianza.

- Dentro del mundo del fútbol, ¿a qué le da más importancia: al aspecto físico o mental?

- No sabría elegir entre una de las dos opciones pero si considero que hay una cualidad que predomina por delante de la técnica o el físico y es la competición, es decir, que tengas una jugadora que sepa competir. Si tengo una jugadora técnica que te sabe competir perfecto pero si es técnica pero no sabe competir quizás no me valga.

- ¿Cree que al ser entrenadora le da alguna ventaja en el terreno de juego o incluso pueda rebatir alguna decisión a algún técnico?

- Nunca se me ocurriría rebatir una decisión técnica. No lo he hecho con María Pry ni con Antonio Contreras ni con Pier. Tendré mi propia decisión en base a mis conocimientos pero nunca se me ocurriría utilizar mis conocimientos para debatir una decisión de un entrenador aunque me parezca mal. No es mi papel. Otra cosa es que el entrenador tenga confianza conmigo y me pregunte. Y en el terreno de juego, ojalá... aunque es cierto que quizás analizas los partidos y los entrenamientos desde una perspectiva diferente y si hay un problema en el campo lo ves más rápido o eres capaz de resolverlo.

- Es entrenadora del alevín femenino del Betis... ¿Cómo ve a las nuevas generaciones?

- Son maravillosas y no me canso de decirlo. Cada vez que me escuchen hablar de ellas me dirán que soy muy pesada (risas). Son geniales y quise cambiar de categoría (antes entrenaba al infantil) porque entendí que en la etapa alevín aún hay una pureza en cuanto al rendimiento, competición y figura del entrenador que quizás se está perdiendo en el fútbol femenino en otras categorías. Es maravilloso como absorben y se implican en todo lo que proponga. Ahora en el confinamiento, las reuniones, los ejercicios que hacen... Y durante la temporada, todo lo que les propongo les parece bien. Intento debatir con ellas y darles explicaciones de lo que estamos trabajando. El Betis tiene muy buena cantera y hay bastantes jugadoras en el alevín con proyección. María (Pry) hizo un trabajo maravilloso. Dejó un gran legado en cantera.

- ¿Cuánto de María Pry hay en su formación como entrenadora?

- Muchísimo... por no decir casi todo. Para cualquier entrenadora de España es un referente y tuve la suerte de trabajar con ella codo con codo. Antes era mas fácil para ella cuando no estábamos en Primera y había menos equipos de cantera, el poder ver entrenamientos y partidos y dar opiniones. Lo que me ha transmitido como jugadora lo he intentado llevar a los entrenamientos con mis jugadoras. Mi estilo de juego se parece mucho al suyo pero yo siempre intento darle a mis futbolistas diferentes herramientas para que puedan encontrar soluciones en cualquier situación.

- Ha estudiado Nutrición pero en un futuro, ¿dónde se ve, en un banquillo o de nutricionista?

- No lo sé... (risas) es verdad que me gustaría estar vinculada al deporte y a ser posible al fútbol. Ahora mismo no me veo entrenando a un primer equipo en un futuro, me veo más en la formación. Soy mucho más feliz en las etapas de formación deportiva. Pero ahora si tengo que elegir... me quedo con estar vinculada al deporte.

- ¿Considera que las mujeres tienen que demostrar más que los hombres en un banquillo para que se les valore igual?

- Por supuesto. Ahí todavía tenemos un campo complicado. Tenemos grandes referentes en España que van abriendo caminos pero es complicado hacerse paso en este deporte todavía muy controlado por los hombres. Resultaría todavía más impensable que una chica estuviera entrenando a un equipo de Primera división masculina. Y personalmente, no me parece tan impensable...

- ¿Considera que las jugadoras se tienen que adaptar al entrenador o al revés?

- El entrenador se tiene que adaptar a las jugadoras pero te puedes encontrar con el caso contrario y encontrar a un entrenador que prime su estilo de juego sobre las jugadoras que tiene. Pero eso no quiere decir que una futbolista esté descartada. Tenemos que darle a las chicas de cantera todas las soluciones posible ante cualquier problema al que se puedan enfrentar. Entre ellos, un cambio de sistema o posición.

- ¿Qué le dice el hecho de ser la máxima goleadora del Betis en Primera división?

- Priscila me tiene a tiro... (risas). Me siento muy orgullosa del reconocimiento. Es anecdótico pero me siento muy orgullosa de ello y todo es gracias al equipo maravilloso que he tenido en los años que hemos estado en Primera. No hubiera sido posible sin tener a Irene (Guerrero) como asistente o Laura (González) o el pique personal con Paula Moreno y con Priscila cuando llegó. La competencia en una determinada posición te hace crecer y te hace ser mejor futbolista.

- Finaliza contrato el 30 de junio, ¿la veremos otro año más en el Betis?

- Me gustaría retirarme de verdad y no me merezco una retirada dando por terminada la temporada por culpa del coronavirus. Me gustaría echar un año más en el Betis y retirarme aquí en la que considero mi casa. Para ello tendré que esperar una oferta del club, hablar con ellos, y si tienen el mismo sentimiento que yo será maravilloso. Me quiero retirar aquí y en otras circunstancias. Por ello echaría un año más y con los ojos cerrados firmo

- ¿Cómo ve el proyecto de cara al curso que viene en el Betis?

- No sabemos mucho pero lo poco que he podido conocer a Pier me parece un entrenador ambicioso y hasta el año pasado en septiembre hemos conseguido muy buenos resultados en Primera y claro que es posible volver a repetirlo y mejorarlo. Siempre se lo digo a 'Rosita' y ella se ríe. Me dice que me retire ya pero yo le digo que hasta que ella no me lleve a jugar la Champions, yo no me retiro. Puede ser un buen proyecto para el año que viene que el Betis se meta en Champions.