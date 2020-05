La importancia de planificar con tiempo

Real Federación Española de Fútbol muchas transacciones de mercado. La ha confirmado de manera oficial que se pondrá punto y final al curso 2019/20 . Aún quedaban por jugarse ocho jornadas de liga y las semifinales y la final de la Copa de la Reina. Con el futuro de la competición aclarado se desencadenan así,

Real Betis Féminas desde antes del parón obligado por el coronavirus, ya se comenzó a pensar en la próxima temporada. La designación de evitar los errores del ejercicio anterior. En eldesde antes del parón obligado por el coronavirus,. La designación de Ana Romero en la dirección deportiva como responsable de scouting y captación hizo que desde la entidad helipolitana ya se pusieran manos a la obra con antelación para

La salida de María Pry dejó un gran vacío en la entidad de Heliópolis. No solo en lo futbolístico y en lo sentimental, también en el trabajo de organización en la sección. En sus manos caía la responsabilidad de Real Betis Féminas en aspectos de cantera, primer equipo y también, fichajes. Es decir, todo.

La actual entrenadora del Levante había estado siete años al frente de la nave verdiblanca y se marchó del Betis en mayo de 2019. A finales del mismo mes, el cuadro bético firmaba a Antonio Contreras que bien es cierto que llegaba con la vitola de poseer muchos años de experiencia en el fútbol femenino pero con la incertidumbre generada tras consumar el descenso con el Málaga en ese mismo curso. Además su forma de jugar no era continuista en comparación a la de la entrenadora sevillana, lo que provocaría un periodo de adaptación que nunca llegó a producirse. Comenzaba así, la planificación del Betis de cara a lo que sería esta temporada. Una fecha tardía para ello.

Llegaron diez incorporaciones nuevas en el mercado de verano (incluyendo la del técnico) y de ellas, actualmente, solo siguen seis (Rosa Otermín, Marta Cazalla, Ana Hernández, Marta Perarnau, Méline Gerard y Michaela Abam) de las que tan solo tres han superado los mil minutos en liga (Marta Cazalla, Méline Gerard y Ana Hernández). Las consecuencias de una tardía y mala planificación en verano tuvieron sus consecuencias en la primera vuelta donde las verdiblancas solo sumaron ocho puntos y ganaron un partido (Valencia CF).

Para evitar errores, en el seno del Real Betis Féminas se han puesto manos a la obra desde primera hora. Ya se van formalizando renovaciones de pesos pesados como Nuria Ligero y Paula Perea. La designación de 'Willy' en la dirección deportiva, conocedora de cómo se mueven los hilos en el fútbol femenino, le otorga un plus a la secretaría técnica heliopolitana. No obstante, los resultados que coseche el equipo dictaminarán si el trabajo se ha realizado correctamente o no.

Uno de los temas prioritarios dentro de la secretaría técnica del Betis es la renovación de su actual técnico, Pier Luigi Cherubino. Desde su llegada, las jugadoras han ganado en confianza, juego y resultados. El hispanoitaliano finaliza contrato a finales de junio y su continuidad se antoja necesaria para poder tener una hoja de ruta de cara a la planificación. No obstante, todo hace indicar a que seguirá vinculado a la entidad.