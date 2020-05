El mundo del deporte se vuelca con Virginia Torrecilla, operada de un tumor en la cabeza

La futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección española, Virginia Torrecilla, fue operada hace cinco días de un tumor que le detectaron en la cabeza en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. La misma jugadora sorprendió al mundo anunciándolo a través de sus redes sociales.

La mallorquina contó como se desarrolló todo. "Hace una semana volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales. Me hicieron un TAC y encontraron un tumor. Cuando lo vieron pensaron que no era maligno pero decidieron operarlo de urgencia", narró con mucha entereza. Acto seguido, confirmó que la operación fue "un éxito" y además lanzó un mensaje que denota el optimismo con el que afronta el horizonte. "He ganado el partido más importante de mi vida. Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble", señaló animada.

Desde aquel momento, no ha parado de recibir muestras de apoyo a través de las redes sociales. Deportistas y personajes reconocidos del deporte como Pau Gasol, José Manuel Calderón, Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Éder Sarabia, Iván Campo, Borja Iglesias, Joel González, Saúl Ñíguez, Munir El Haddadi. Marco Asensio, Joan Capdevila, Carla Suárez, Marc Bartra, Queralt Casas, Jordi Alba y Fernando Torres entre otros, le han mandado mensajes de apoyo.



@VirginiiiaTr todo mi fuerza y energía para ayudarte a superar estos momentos. Toda la familia atlética está contigo , nosotros nunca nos rendimos !! @AtletiFemenino @Atleti — Fernando Torres (@Torres) May 23, 2020



Del mismo modo, el mundo del fútbol femenino también se volcó con la causa. Eugénie Le Sommer, Alicia Fuentes, Jeni Morilla, Amanda Sampedro, Nahikari García, Ainhoa Tirapu, Sofia Jakobsson, Marion Torrent, Sakina Karchaoui, Mari Paz Vilas o Silvia Meseguer, entre muchas otras, también le han mandado su apoyo.

Cantantes como Vanesa Martín y actores como Juan Betancourt no se han olvidado tampoco de Virginia. LaLiga, AFE y clubes como el Ciudad de Murcia, Extremadura UD, Granada CF, UD Granadilla junto al propio Atlético de Madrid, también se han sumado.



Según informó la RFEF, la internacional Nahikari García ha estado pendiente en todo momento del estado de salud de la centrocampista del Atlético de Madrid y le ha brindado su apoyo también a través de sus conocimientos en Medicina. Un hecho que demuestra la unión dentro y fuera del campo que existe entre las jugadora de la Selección.