Amparo Gutiérrez: "Siempre es ilusionante".

Amparo Gutiérrez compareció ante los medios oficiales justo antes de partir hacia Barcelona para la disputa de la semifinal copera de este jueves. La directora de fútbol femenino del Sevilla FC se mostró ilusionada con la cita: "Jugar una semifinal de Copa siempre es ilusionante. Vamos con muchas ganas a afrontar un partido bonito ante un gran rival. Estamos muy contentos de poder disputarla".

"Ya quedó este partido apuntado en rojo la temporada pasada. Debido a las circunstancias no se pudo jugar y la verdad es que es un partido superbonito que todo el mundo quiere disputar y es un auténtico privilegio poder estar entre los cuatro mejores equipos de España para disputar esta semifinal", añadió la nervionense.

No obstante, la máxima responsable del fútbol femenino tiene claro que no será una empresa fácil: "Somos conscientes del rival que tenemos enfrente, uno de los mejores equipos que hay ahora en el mundo. A nosotras no nos echa para atrás el ir con ilusión y con ambición para poder hacer muy bien las cosas y por qué no, dar la sorpresa".

"El Barcelona lleva muchos años haciéndolo muy bien, manteniendo bloques de jugadoras españolas importante, unido todo ello a jugadoras internacionales de un nivel altísimo. El año pasado estuvo intratable, ha empezado igual y sabemos de la dificultad que supone, me atrevo a decir que está entre los dos o tres mejores equipos de Europa ahora mismo, pero el cuerpo técnico lo ha estudiado bien. Si hacemos muy bien las cosas y si ellas no se encuentran cómodas, tenemos muchas alternativas para poder hacerles daño y con esa idea e ilusión vamos", concluyó.