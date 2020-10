Semifinal copera para el Sevilla Femenino

El Sevilla FC Femenino tiene este jueves una cita con la historia frente al todopoderoso FC Barcelona. Las semifinales de Copa de la Reina de la pasada campaña llaman a la puerta de un equipo que, a diferencia del plantel que las iba a disputar el pasado marzo y que se quedó con la miel en los labios a causa de la cancelación de todo el fútbol debido a la Covid-19, arriba con ilusiones renovadas.

Una vez que la Primera Iberdrola levantara el telón el pasado domingo con el encuentro ante el CD Santa Teresa a domicilio con buenas sensaciones pese a no poder llevarse todo el botín, el primer equipo femenino luchará por plantar cara a uno de los mejores conjuntos del mundo.

Las de Lluis Cortés han sabido mantener prácticamente todo el bloque del pasado ejercicio y a buen seguro presentarán su once de gala para no dejar opciones a un equipo, el entrenado por Cristian Toro, que supo plantarle cara en los enfrentamientos que sí se pudieron disputar la pasada campaña pese a que luego no se lograra la victoria.

El técnico argentino contará con algunas bajas significativas. Por lo pronto, la capitana Maite Albarrán se perderá la cita en el nuevo estadio del conjunto azulgrana, al igual que Natalia Gaitán, cuyo debut con la camiseta sevillista tendrá que esperar. Asimismo, la canterana Nazaret tampoco entra en esta convocatoria, por lo que viajan 19 futbolistas, con la inclusión de Teresa Mérida, última incorporación nervionense.

La lista completa la forman: Noelia Ramos, Lucía, Isabella Echeverri, Nagore Calderón, Carla, Pina, Raquel Pinel, Virgy, Payne, Aivi, Bores, Amparito, Coleman, Toro, Sara Serrat, Ana Franco, Almudena, Teresa e Inma. El esférico rodará desde las 17:00 horas en el Estadi Johan Cruyff, con SFC Radio y SFC TV como testigos de lo que suceda en otra tarde importante de fútbol para el primer equipo femenino en la competición del K.O.