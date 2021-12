Granada-Mallorca: Alejarse de la quema o meterse en ella

El Granada y el Mallorca se miden con el objetivo de alcanzar un buen resultado para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación, en un choque al que llegan más presionados los locales por tener peor puntuación y estar recién eliminados en la Copa del Rey.

Las últimas horas no han sido fáciles para Robert Moreno y los suyos tras haber sido apeados (1-0) el jueves de la Copa del Rey por el Mancha Real, un conjunto jiennense de la Segunda RFEF, en la primera derrota en partido oficial que sufre el club andaluz en sus noventa años de historia ante un equipo que milita tres categorías más abajo.

La decepción copera ha cargado de presión al Granada para el choque ante el Mallorca, un oponente directo en la pelea por la permanencia pero que cuenta con cuatro puntos más en la clasificación.

El Granada, que ahora tiene tres unidades de margen sobre la zona de descenso, tratará de hacer bueno ante los bermellones el empate de la pasada jornada en Cádiz (1-1) con un triunfo, que también le serviría para afrontar con más tranquilidad el miércoles el choque aplazado en su día ante el Atlético de Madrid, último del año.

Robert Moreno tiene para el partido de este domingo las bajas por lesión del central portugués Domingos Duarte y del media punta Rubén Rochina, mientras que puede contar con el extremo venezolano Darwin Machís, que tras recuperarse de una lesión muscular tuvo ya minutos en Mancha Real.

La duda es la disponibilidad o no del central Víctor Díaz, que ha estado de baja en las últimas semanas también por una lesión muscular. Si está recuperado el capitán será titular en el centro de la zaga junto a Germán, mientras que si no llega a tiempo volverá a actuar de inicio del joven Raúl Torrente, que acumula varios partidos consecutivos en el once.

Volverán a la alineación del Granada jugadores que descansaron en la Copa, caso del atacante Antonio Puertas, del medio francés Maxime Gonalons o de los laterales Joaquín Marín 'Quini' y Carlos Neva

El Mallorca de Luis García Plaza intentará afianzarse en la zona templada de la clasificación con un triunfo que le permitiría, además de sumar puntos muy importantes en su lucha por la permanencia, recibir con más tranquilidad al Barcelona la próxima jornada

Los mallorquinistas tienen en el estadio Nuevo Los Cármenes el desafío de conquistar la segunda victoria consecutiva a domicilio tras vencer al Atlético de Madrid (1-2) el pasado 4 de diciembre en el Wanda Metropolitano

García Plaza recupera a los centrocampistas Íñigo Ruiz de Galarreta y Idrissu Baba; el guipuzcoano no jugó por sanción el pasado jueves ante el Llanera en la Copa del Rey -el Mallorca se impuso por 0-6- y el ghanés no viajó por precaución

El técnico madrileño también podrá contar con el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang-in Lee, quienes tuvieron minutos en Llanera, aunque ambos no forman parte del once titular desde la derrota (6-1) ante el Real Madrid en el Bernabeú

El nipón se lesionó en ese partido y reapareció a finales de noviembre tras dos meses sin jugar

La "conexión asiática" es una de las principales bazas ofensivas del conjunto balear, junto a Ángel Rodríguez, ex del Getafe y máximo goleador bermellón con 5 goles, dos en LaLiga y tres en la Copa del Rey

- Alineaciones probables:

Granada: Maximiano; Quini, Germán, Torrente, Carlos Neva; Antonio Puertas, Gonalons, Luis Milla, Montoro, Machís; Luis Suárez.

Mallorca: Reina; Maffeo, Sedlar, Valjent, Costa; Antonio Sánchez, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang-in Lee, Ángel.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 14.00 h