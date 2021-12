El posible once del Granada CF frente al Elche

El posible once del Granada CF frente al Elche

Robert Moreno comienza el año de una forma similar a la que lo terminó: haciendo encaje de bolillos para alinear once futbolistas ante las bajas que sufre el Granada CF. En este caso, el entrenador rojiblanco aguarda con inquietud los resultados de las pruebas PCR a las que este mismo miércoles, en la vuelta a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas, se sometió la plantilla granadinista. Al margen, el catalán afronta la visita a Elche con la baja de Arias, titular ante el Atlético en ausencia de Quini, y las dudas de Montoro, Rochina y Domingos Duarte, estos dos últimos en proceso de reincorporación al grupo de trabajo.

A la espera de conocer los estragos que la covid-19 pueda ocasionar en el escuadrón rojiblanco, Robert Moreno parece haber encontrado el 'once' con el que sacar el mejor rendimiento a sus futbolistas y, sobre todo, poder desarrollar el juego que ansía. El mismo técnico lo admitió en comparecencias posteriores, en las que reconoció que el sistema 1-4-4-2 es el que se adapta de forma más óptima a los recursos de los que dispone y que, como esperaba, ha ido viendo al Granada que deseaba hacia el final del 2021. Por ello, cabe esperar que, si la variante Ómicron lo permite, el catalán vuelva a disponer a sus futbolistas en dos líneas de cuatro hombres, con un par de puntas en la vanguardia.

Bajo palos es fijo Luis Maximiano, probablemente la incorporación veraniega que más ha ofrecido a los intereses nazaríes desde que aterrizó, a pesar de hacerlo para reemplazar en la meta a Rui Silva. Por delante, la variación ha sido común, entre lesiones, sanciones y malas actuaciones, si bien ahora parecen asentarse los pilares. Neva, a priori, sería fijo en el costado zurdo, con Quini como homólogo en la banda diestra, una vez cumplida su sanción.

En el doble pivote, la presencia de Milla es indiscutible. El madrileño continúa siendo una pieza fundamental en el esquema rojiblanco, como ya lo fue el curso anterior hasta que el físico se lo permitió. Para jugar junto a él, el abanico se abre. Cabe la duda de comprobar si Montoro puede ya incorporarse a la dinámica competitiva, aunque, en caso de poder hacerlo, será difícil verle entre los titulares.

La pugna, en principio, compete a Maxime Gonalons y a Isma Ruiz, con el francés en cabeza en la carrera por entrar en el 'once'. El de Gójar cuajó una buena actuación en ausencia del galo contra el Atlético de Madrid, tras lo que recibió los elogios de Robert Moreno, lo que le da opciones, si bien el veterano ex de la Roma, presumiblemente, sería el que recupere la titularidad. Monchu y Yan Eteki, en principio, partirían desde el banquillo.

En las alas, más allá de la duda de si Rochina puede o no entrar en la convocatoria, tanto Puertas como Darwin Machís parecen inamovibles, a tenor especialmente de sus últimas actuaciones. Escoltarán a Luis Suárez, fundamental en el rendimiento del resto de sus compañeros pese a que no le acompañe la fortuna de cara al gol en esta campaña, y a Jorge Molina, tocado con una varita. Ambos puntas apenas cuentan con la competencia de un Bacca que, hasta el momento, ha rendido muy por debajo de lo esperado en el cuadro nazarí.

Pinche aquí para ver el posible once del Granada CF en casa del Elche.