Robert Moreno: las posibles rotaciones, Osasuna, Collado, Rochina...

"Tenemos que volver a ser nosotros, el otro día no lo fuimos y es la tercera vez que nos ha pasado en la temporada. Tenemos que volver a ser competitivos, muy agresivos, valientes con el balón, fuertes en los duelos y recuperar ese espíritu que nos ha traído hasta aquí", ha dicho Robert Moreno, técnico del Granada CF, este sábado durante la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante Osasuna en el Nuevo Los Cármenes.

La derrota por 4-2 de la pasada jornada ante el Getafe hizo mucho daño en el plantel nazarí, que llevaba seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en LaLiga. Este domingo, un rival directo como Osasuna pondrá a prueba el estado de ánimo del Granada CF: "Es un equipo que tiene un estilo de juego muy definido, pero con cambios de sistema habituales, el juego directo lo tienen muy controlado. Las rachas y los resultados se pueden valorar a posteriori, pero no influyen para lo que pase en un partido. Ahora vienen con todos y va a ser un encuentro complejo y complicado, somos rivales directos".

LaLiga no para y sin demasiado tiempo para recargar las pilas, el Granada CF tendrá que volver a competir por los tres puntos. Sobre ello, lógicamente, se refirió también Robert Moreno: "Te da tiempo a muy poco para preparar el próximo partido, sobre todo fue la reflexión que hicimos al día siguiente, tenemos que ser todos conscientes de la realidad, no fue nuestro mejor encuentro, no entramos con la tensión debida y cometimos errores que penalizan muy fuerte. Lo bueno es que cuando haces algo mal lo primero es ser consciente de ello para poder corregirlo, lo hemos hablado, lo tenemos claro y vamos a buscar ser lo que hemos sido en los últimos partidos, sobre todo en Los Cármenes, que es donde hemos sido más fuerte".

Robert Moreno, técnico del Granada CF

Durante la rueda de prensa, Robert Moreno, técnico del conjunto nazarí, también trató otras cuestiones referentes a la actualidad deportiva rojiblanca, así como algunos nombres propios.

El Nuevo Los Cármenes y el apoyo de la afición: "Estamos con nuestra gente, en un horario que invita a que haya las máximas personas posibles en el estadio. La afición es importante y cuando vienes de un partido así es más importante aún, que vengan y empujen a los jugadores para sacar nuestra mejor versión y tratar de ganar".

¿Rotaciones?: "No venimos de una racha de partidos en la que hayamos tenido mucha exigencia, no tenemos el cansancio acumulado y eso a jugadores de alto nivel les permite competir. Tenemos una plantilla muy buena, confiamos en todos los jugadores, vamos a ver qué equipo sacamos, vamos a tratar de ser competitivos, puede pasar de todo, jugadores que repitan y otros que cambien".

Collado: "Es un jugador que se parece mucho, con talento y capacidad de desborde. En nuestro sistema él puede jugar de extremo a pierna cambiada o pierna natural, también puede hacerlo de segundo punta si buscamos ese perfil o en un 4-3-3 puede hacer de extremo o interior derecho".

Rochina: "Para mañana no llega, pero esperamos tenerlo recuperado para el partido contra el Madrid y poder contar con él para lo que resta de temporada. El jugador que fue a cazarlo no vio ni amarilla y Rochina ha estado fuera ocho semanas, es curioso a veces el baremo para sacar tarjetas. Ha sido algo demasiado largo que parece que está llegando a su fin".