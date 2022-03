Germán: "Aquí perdemos todos, no solo Robert Moreno"

El central gaditano ha destacado la actuación del equipo en la primera mitad y defiende a su técnico ante las críticas

El defensa del Granada Germán Sánchez afirmó tras la derrota en Mestalla por 3-1 que ahora a su equipo le toca "pensar mucho y resetear", por lo que en el encuentro de la próxima semana en casa ante el Elche deberá salir "con el cuchillo entre los dientes".

"En la primera parte hemos sido un poco superiores, pero en la segunda nos hemos relajado en dos acciones a balón parado. Estamos en una dinámica muy negativa y solo nos queda empezar a sumar de tres en tres", agregó en declaraciones a Movistar LaLiga.

Respecto a la acción del penalti que supuso el 3-1, señaló que lo consideraba "riguroso", pero que si se ha interpretado como tal no tenía nada que decir. "No me meto con los árbitros, pero nosotros debemos pensar más allá de eso", indicó.

"Nos cuesta marcar, pero no estoy preocupado por eso, ya que generamos ocasiones. Solo tenemos que pensar en Elche, Elche y Elche", concluyó el futbolista andaluz.